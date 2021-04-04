Финская журналистка рассказала о высокой духовности русских

Финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен рассказала о своих впечатлениях о русских после 15 лет жизни и работы в России. Ее статью опубликовало издание Göteborgs-Posten.

По ее словам, жители России привыкли «отмахиваться и бессильно пожимать плечами из-за проблем в стране». Однако при этом связь русских со своей культурой и историей очень крепка.

«Они читают своих классиков, в обществе ценятся поэзия и художественная литература», — отметила журналистка.

При этом в России очень просто социализироваться, считает Лаурен. «Нет ничего лучше, чем сесть с русскими за стол, открыть бутылку вина и разговаривать», — добавила она.

При этом беседы «на кухнях» никогда не бывают скучными, считает журналистка. Напротив, очень быстро разговор начинает идти о важных и масштабных вопросах.

«Темы вроде погоды почти не обсуждаются. Зато очень часто говорят о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах», — поделилась своим впечатлением Анна-Лена Лаурен.

14 марта французский историк и специалист по туризму Лоран Тиссо перечислил стереотипы, связываемые с русскими туристами. Русских за рубежом считают шумными и грубыми, асоциальными и невежливыми, отметил Тиссо. Эти мифы объясняются «замкнутостью страны на себе» и тем, что жители России начали путешествовать «только после падения берлинской стены».

Эта замкнутость в русских сочетается с «реваншизмом», стремлением наверстать упущенное время посредством безудержного консьюмеризма. При этом российские туристы еще и высокомерны, добавил историк.

За неделю до этого французский фигурист Луи Торон рассказал о своих впечатлениях от России.

«Что больше всего нравится в России? Мне кажется, здесь люди добрее, более сочувствующие. Помню, как-то я потерялся и обратился за помощью к случайным прохожим, они сразу откликнулись. Если во Франции так спросить на улице — вряд ли помогут найти дорогу. Еще

мне нравится русский патриотизм, как многие люди отмечают национальные праздники. Видно, что они счастливы быть русскими. Во Франции нет такого чувства единства нации», — заявил спортсмен.

В конце ноября канадский хоккеист Даррен Диц рассказал о главном стереотипе о россиянах.

Спортсмен заявил, что за рубежом жителей России считают грубыми и жесткими. Хоккеист считает, что это связано со звучанием русского языка. По словам канадца, его мнение изменилось, когда он начал учить язык.

«Когда ты понимаешь контекст, это вообще не так. Но это стереотип, не знаю, почему он устоялся. Получив возможность общаться с людьми, я быстро убедился, что россияне добрые и приветливые», — отметил он.

В октябре 2019 году СМИ обратили внимание на похвалу в адрес русских от министра информационных технологий и связи Эсватини (бывш. Свазиленд — «Газета.Ru») и принцессы этой южноафриканской страны Сиханизо Дламини. Она заявила, что в России живут трудолюбивые люди, которые пронизаны позитивом, сообщали РИА «Новости».

Как рассказала принцесса, россияне произвели на нее приятное впечатление. Она отметила, что граждане страны — яркие, живые и улыбчивые люди. По ее словам, в Африке есть стереотип, что Россия — это полицейское государство.

«Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать», — призналась Дламини. Кроме того, она считает, что русские — очень образованная нация.