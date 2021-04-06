«Минусов немало»: что изменит отказ от частного обвинения

Заслуженный юрист России Анатолий Кучерена не видит необходимости в упразднении института частного обвинения в судах. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«У меня по этому поводу неоднозначное мнение. Я исхожу из того, что частное обвинение – это один из старейших институтов уголовного процесса в России. И он очень важен.

Я считаю, совершенно необязательно все решения в уголовных вопросах отдавать государству – люди тоже должны иметь право самостоятельно принимать решение о наказании или помиловании обидчиков»,

— сказал адвокат.

Частное обвинение дает потерпевшей стороне возможность не только подавать заявления на обидчика, но и отзывать их в случае примирения сторон. На данный момент к делам частного обвинения относятся три состава преступления: ч. 1 ст. 115 УК РФ «Об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств», ст. 116.1 УК РФ «О нанесении побоев» и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «О клевете без отягчающих обстоятельств».

Отказ от процедуры частного обвинения в судах усилит защиту жертв домашнего насилия — ведь потерпевший не сможет забрать заявление, оказавшись под прессингом обидчика или помирившись с ним, убеждены в ВС.

«Жертвы домашнего насилия чаще всего проживают совместно с агрессорами и состоят с ними в отношениях, это вносит свои особенности, и в итоге большинство дел просто не доходят до суда. Отмена частного обвинения приведет к тому, что дознание полиции по этим делам станет обязательным, а дело не сможет быть прекращено автоматически в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым», — уточнил член Ассоциации юристов России Артем Коростелев.

Сейчас истцы по делам о домашнем насилии и клевете самостоятельно защищают свои интересы, а благодаря инициативе ВС ответственность за это ляжет на государство. В ВС считают, что реформа повысит эффективность предупреждения семейно-бытового насилия, усилит роль государства в защите граждан от клеветы, а в суд перестанут поступать дела, по которым отсутствует предварительное подтверждение наличия события и состава преступления.

Тем не менее Кучерена видит иной выход из ситуации. «Я, конечно, разделяю тревогу о жертвах домашнего насилия, потому что это действительно значимая и обширная тема,

но в этой ситуации я бы поступил следующим образом: оставив частное обвинение, просто внес бы корректировки, чтобы если сам потерпевший захочет обратиться к государству за помощью в сборе доказательств, ему эту помощь оказали. Но при этом надо оставить возможность примирения с обидчиком», — рассказал он.

C ним согласился председатель комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России Алексей Гавришев. «Сейчас нет объективных оснований для отмены данного института, и данная инициатива несет исключительно негативный характер. Она лишь станет для органов полиции инструментом для наращивания статистики. Так уже происходит, к примеру, со ст. 119 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за угрозу убийством, и иными составами публично-частного обвинения. В таких случаях нередко инициатива в возбуждении уголовного дела исходит от правоохранительных органов, а не от потерпевших, как было бы в случае с частным обвинением», — пояснил он.

Кроме того, реформа может привести к всплеску ложных обвинений – наверняка найдутся желающие испортить жизнь какому-либо человеку, обвинив его в побоях или клевете, считает юрист. «Так, например, обвиняемым могут запретить заниматься определенной профессиональной деятельностью», — заметил адвокат Коростелев.

«Если раньше этот вопрос можно было решить межличностно, то в случае принятия реформы процедура будет более сложной, она будет происходить на основании одобрения суда и прокуратуры», — заключил Гавришев.

Вместе с тем, добавил Коростелев, реформа негативно скажется и на органах дознания: «Ведь возникнет значительная нагрузка, которая раньше на них не возлагалась».