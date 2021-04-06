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Власть и право

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«Минусов немало»: что изменит отказ от частного обвинения

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Кучерена раскритиковал инициативу Верховного суда об отмене частного обвинения

Верховный суд хочет запретить закрывать уголовные дела по примирению сторон. Отказ от частного обвинения даст возможность усилить защиту пострадавших от домашнего насилия – ведь нередко жертвы отзывают свои заявления под прессингом агрессоров, сообщили в ВС. Однако юристы считают, что у инициативы есть и обратная сторона — она может привести к росту ложных обвинений и произволу со стороны правоохранителей. Каких еще статей коснется возможная реформа и кто может от нее пострадать – в материале «Газеты.Ru».

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Заслуженный юрист России Анатолий Кучерена не видит необходимости в упразднении института частного обвинения в судах. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«У меня по этому поводу неоднозначное мнение. Я исхожу из того, что частное обвинение – это один из старейших институтов уголовного процесса в России. И он очень важен.

Я считаю, совершенно необязательно все решения в уголовных вопросах отдавать государству – люди тоже должны иметь право самостоятельно принимать решение о наказании или помиловании обидчиков»,

— сказал адвокат.

Частное обвинение дает потерпевшей стороне возможность не только подавать заявления на обидчика, но и отзывать их в случае примирения сторон. На данный момент к делам частного обвинения относятся три состава преступления: ч. 1 ст. 115 УК РФ «Об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств», ст. 116.1 УК РФ «О нанесении побоев» и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «О клевете без отягчающих обстоятельств».

Отказ от процедуры частного обвинения в судах усилит защиту жертв домашнего насилия — ведь потерпевший не сможет забрать заявление, оказавшись под прессингом обидчика или помирившись с ним, убеждены в ВС.

«Жертвы домашнего насилия чаще всего проживают совместно с агрессорами и состоят с ними в отношениях, это вносит свои особенности, и в итоге большинство дел просто не доходят до суда. Отмена частного обвинения приведет к тому, что дознание полиции по этим делам станет обязательным, а дело не сможет быть прекращено автоматически в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым», — уточнил член Ассоциации юристов России Артем Коростелев.

Сейчас истцы по делам о домашнем насилии и клевете самостоятельно защищают свои интересы, а благодаря инициативе ВС ответственность за это ляжет на государство. В ВС считают, что реформа повысит эффективность предупреждения семейно-бытового насилия, усилит роль государства в защите граждан от клеветы, а в суд перестанут поступать дела, по которым отсутствует предварительное подтверждение наличия события и состава преступления.

Тем не менее Кучерена видит иной выход из ситуации. «Я, конечно, разделяю тревогу о жертвах домашнего насилия, потому что это действительно значимая и обширная тема,

но в этой ситуации я бы поступил следующим образом: оставив частное обвинение, просто внес бы корректировки, чтобы если сам потерпевший захочет обратиться к государству за помощью в сборе доказательств, ему эту помощь оказали. Но при этом надо оставить возможность примирения с обидчиком», — рассказал он.

C ним согласился председатель комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России Алексей Гавришев. «Сейчас нет объективных оснований для отмены данного института, и данная инициатива несет исключительно негативный характер. Она лишь станет для органов полиции инструментом для наращивания статистики. Так уже происходит, к примеру, со ст. 119 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за угрозу убийством, и иными составами публично-частного обвинения. В таких случаях нередко инициатива в возбуждении уголовного дела исходит от правоохранительных органов, а не от потерпевших, как было бы в случае с частным обвинением», — пояснил он.

Кроме того, реформа может привести к всплеску ложных обвинений – наверняка найдутся желающие испортить жизнь какому-либо человеку, обвинив его в побоях или клевете, считает юрист. «Так, например, обвиняемым могут запретить заниматься определенной профессиональной деятельностью», — заметил адвокат Коростелев.

«Если раньше этот вопрос можно было решить межличностно, то в случае принятия реформы процедура будет более сложной, она будет происходить на основании одобрения суда и прокуратуры», — заключил Гавришев.

Вместе с тем, добавил Коростелев, реформа негативно скажется и на органах дознания: «Ведь возникнет значительная нагрузка, которая раньше на них не возлагалась».