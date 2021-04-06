Синдром Рапунцель: как дети заедают стресс своими волосами

В Челябинской области хирурги извлекли из желудка 12-летней девочки ком волос весом почти в килограмм – как оказалось, на протяжении нескольких лет она страдала «синдромом Рапунцель». Это заболевание характеризуется желанием жевать и глотать кончики волос, которые в результате образуют в организме волосяной ком, известный в медицине как трихобезоар.

«Комок волос занимал практически весь объем желудка ребенка, от пищевода до двенадцатиперстной кишки», — рассказал хирург местной больницы Борис Мустакимов.

В марте 2021 года подобную операцию провели врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой в Москве — тогда килограммовый ком волос извлекли из желудка 11-летней девочки, которая жаловалась на боли в животе, тошноту и снижение аппетита. В ходе гастроскопии врачи обнаружили массивное образование и сразу же приступили к операции. В результате они извлекли 25-сантиметровый трихобезоар.

Как сообщили врачи, если бы девочка поступила в больницу позже, у нее могли бы развиться многочисленные осложнения: язвы желудка, кровотечения, панкреатит и желтуха.

В том же месяце удалось спасти пятилетнюю пациентку детской городской больницы Нижнекамска, в желудке которой нашли ком волос весом 300 грамм и достигающий около метра в длину, сообщалось в Instagram-аккаунте медучреждения. Проведенное обследование показало, что трихобезоар занимал практически весь желудок, двенадцатиперстную кишку и часть тонкого кишечника ребенка.

По словам врачей, проглоченные ребенком волосы со временем образуют волосяную опухоль, состоящую из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью. При этом самостоятельно рассосаться такая опухоль не может — твердое вещество, из которого состоят волосы, по своей структуре напоминает рога и копыта животных, объяснила «Газете.Ru» трихолог-дерматолог Анна Короткова.

«Волосы не перевариваются в желудке — они состоят из каротина. Для того чтобы расщепить каротин, необходимы вещества и основания, нагретые до 100-110°С, — человеческий организм подобные условия воспроизвести не способен. Следовательно, волосы застревают в желудке или распространяются в желудочно-кишечном тракте», — уточнила специалист.

При этом трихологи по-прежнему не пришли к однозначному ответу на вопрос, почему волосы не выводятся из организма в непереваренном виде. «Самая популярная версия, что они слишком скользкие и липкие, чтобы продвигаться далее по желудку, и слишком тонкие, чтобы застрять в складках кишечника или других органов», — отметила Анна Короткова.

В целом проблема выдергивания и поедания волос у детей связана с серьезным воздействием на их психику, рассказала «Газете.Ru» основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас.

«Это дурная привычка, которая складывается ввиду каких-то серьезных обстоятельств в жизни, из-за которых ребенок начинает проявлять признаки невроза, причем такого, что у него получается проглотить волосы — в нормальном состоянии мы ведь их замечаем и стараемся убрать. Тут без психолога не справиться», — подчеркнула она.

Сами психологи признают — в большинстве случаев причиной развития «синдрома Рапунцель» становится стресс, который может быть связан с возрастными кризисами, проблемами в школе или семье. В результате дети заглушают свою нервозность, иногда даже не замечая, как жуют волосы, ногти, ручку или другой предмет.

«На такое поведение ребенка влияет очень нестабильная нервозная обстановка вокруг него. Когда ребенку некомфортно, когда он испытывает какую-то тревогу, беспокойство, у него начинают развиваться такие навязчивые привычные действия. В частности, вырывание волос и поедание их», — заявила «Газете.Ru» детский клинический психолог, директор центра психолого-педагогической поддержки семьи «Нелишние дети» Елена Морозова.

Помочь своему ребенку родители могут в первую очередь вниманием, уверены психологи. Для начала нужно категорически исключить жесткие методы воздействия на сложившуюся привычку и попытаться подойти к ней со всей возможной чуткостью.

«Взрослое окружение должно чувствовать ребенка, помогать ему решать эмоциональные проблемы. Не ругать, не одергивать. В первую очередь, нужно понаблюдать за ребенком и понять, в какой ситуации начинают проявляться признаки невроза, что его может тревожить. Чем меньше ребенок, тем больше ответственности лежит на взрослом, потому что ребенок сам не может понять свою проблему и высказать ее», — обратила внимание Елена Морозова.

Отучить ребенка от навязчивой привычки поможет также собирание волос в пучок и переключение внимания ребенка на другие занятия, посоветовала психолог Инна Попова.

«Хвост или короткая стрижка все равно позволят выдергивать волосы. Многие родители спрашивают: «может, налысо?» Но вы ведь представляете, какой это будет стресс. Более того, маленький человек, скорее всего, начнет жевать что-то другое. Вместо этого лучше больше времени проводить с ребенком, гулять и играть. Постараться переключить внимание с поедания волос и приучать ухаживать за ними, не нанося вред», — заключила психолог.