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Здоровье

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РФПИ обвинил Словакию в распространении фейков про «Спутник V»

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Россия попросила Словакию вернуть партию «Спутника V»

РФПИ сообщил, что Словакия нарушила условия договора относительно вакцины от коронавируса «Спутник V», поэтому Братислава должна вернуть всю партию препарата. Словакия тестировала вакцину не в сертифицированных лабораториях Евросоюза, а также начала информационную кампанию, направленную на дискредитацию российского препарата.

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Братислава нарушила условия соглашения с Москвой, согласованные перед поставками в Словакию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», поэтому Российский фонд прямых инвестиций попросил словацкие власти вернуть дозы препарата.

Ранее РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой проводить тестирование вакцины в сертифицированных лабораториях Евросоюза (OMCL), а не в тех учреждениях, которые не являются частью этой сети.

Российский фонд назвал такие действия Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами актом саботажа и осудил запущенную Братиславой кампанию по дезинформации против «Спутника V» и планы по проведению провокаций.

«Сообщения о том, что вакцина «Спутник V» в Словакии чем-то отличается от «Спутника V» в клинических испытаниях со ссылкой на анонимные источники, являются поддельными. К сожалению, мы также ожидаем дополнительных фейковых новостей и провокаций от врагов «Спутника V» в Словакии, которые пытаются подорвать действие вакцины.

Качество «Спутника V» подтверждено регуляторами 59 стран мира», — указали в РФПИ.

Ранее словацкий регулятор заявил, что производитель российского препарата не представил Братиславе подтверждения безопасности и эффективности вакцины, исходя из которого эксперты могут сделать вывод об уместности применения вакцины в Словакии.

Более того: Братислава обвинила Москву в том, что присланная им партия вакцины не соответствует характеристикам, изложенным в авторитетном медицинском издании The Lancet.

В ответ производители препарата – РФПИ и российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи – указали на лживость таких сообщений и пояснили, что абсолютно все партии «Спутника V» выполнены на одном высоком уровне и проходят соответствующий контроль качества.

Российская сторона подчеркнула, что производители вакцины специально пригласили специалистов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) для проведения постоянной проверки качества препарата, и это демонстрирует полную прозрачность всей производственной цепочки.

«Мы надеемся, что Словакия разрешит свои внутренние разногласия и полна решимости работать вместе, чтобы победить COVID.

Вакцины должны спасать жизни и не должны использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе», — говорилось в Twitter РФПИ.

Вечером 8 апреля в фонде сообщили, что генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев провел «продуктивную» встречу с заместителем премьера Словакии Игорем Матовичем, и российская организация продолжит оказывать помощь жителям страны в вакцинации «Спутником V».

«Если какая-то из сторон не выполняет условия контракта – его надо расторгать, и, если есть необходимость, в судебном порядке», — пояснила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

При этом, по ее словам, вакцину нужно вернуть поставщику, сообщает «Дума ТВ».

«У нас есть достаточно большая потребность в вакцине на своей территории. Да, мы помогаем другим странам, тем, которые хотят купить вакцину. Если мы вакцинируем только жителей России, но риск заражения в других странах останется, то ни к чему хорошему это не приведет», — пояснила парламентарий.

Она также призвала не делать из вакцинации политику, а видеть в этом возможность сохранения здоровья на «всем земном шаре».

«Но экономические и юридические отношения никто не отменял. Есть условия договора – их нужно выполнять», — подытожила депутат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с российской вакциной в Словакии.

«В ЕС, с одной стороны, есть централизованное агентство, с другой стороны, есть желание отдельных стран, не дожидаясь централизованных решений, на основе двусторонних контактов обговаривать возможные закупки», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что есть устойчиво высокий спрос на российскую вакцину во многих странах мира. Пресс-секретарь назвал это очевидной реальностью, с которой приходится работать.