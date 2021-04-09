Боеприпасы и миллионы: как брали вебкам-моделей в Петербурге

«Доказать вину будет сложно»

Моделям вебкам-студий, незаконную деятельность которых раскрыли сотрудники правоохранительных органов Сантк-Петербурга, грозит наказание наравне с организаторами порнопроизводства, сообщил «Газете.Ru» юрист Максим Калинов. Согласно российскому законодательству, всех девушек должны признать соучастницами преступления.

«Девушек будут судить по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» наряду с другими исполнителями, которые осуществляли этот бизнес. По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы. Модели будут проходить как соучастницы преступления. Тем не менее, стоит учитывать, что срок будет вероятнее всего условный, так как девушки вряд ли имеют судимости и впервые совершили преступление средней тяжести», — подчеркнул юрист.

При этом в ходе дальнейшего разбирательства уголовное дело может быть квалифицировано по более тяжкой статье. «Если место, где снималась порнография, было не единственным и таких учреждений было сразу несколько, то здесь вопрос может встать о возбуждении уголовного дела за организацию преступного сообщества. В таком случае студии выступят как структурные подразделения этого сообщества», — объяснил Калинов.

Тем не менее, доказать вину как организаторов, так и девушек получится только в том случае, если на серверах организации найдут записи сеансов моделей и их клиентов. В противном случае, доказать противозаконную деятельность студий практически невозможно, подчеркнул юрист.

«Приведи подругу – получи 7000 рублей»

Накануне были задержаны 11 сотрудников вебкам-студий, которые, как считают в полиции, организовали подпольный бизнес по производству порноматериалов в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте регионального ГУ МВД, в деятельности студий также принимали участие несовершеннолетние.

«В помещениях, предназначенных для изготовления нелегального контента, находились так называемые приват-комнаты, каждая из которых была оснащена программно-аппаратным комплексом для круглосуточной трансляции на просторы сети «Интернет» порнографических материалов. В студиях работали более ста моделей, среди которых молодые девушки в возрасте от 18 до 30 лет», — рассказали в ведомстве.

Во время обысков в студиях правоохранители изъяли 54 мобильных телефона, пять станций удаленного управления, документацию с инструкциями, графиком и учетом рабочего времени моделей, а также пистолет и боеприпасы. На стене также висела табличка: «Приведи подругу – получи 7000 рублей».

«Как правило они работали на сайтах для Северной и Латинской Америки. Так как модели общаются с иностранцами, то при приеме на работу для них среди требований было какое-то знание языка», — пояснил сотрудник МВД сайту kp.ru.

В целом, по оценкам полицейских, на онлайн-трансляциях студиям удалось заработать более 200 млн рублей. Зрители платили за просмотр токены (единицы криптовалюты), после чего злоумышленники конвертировали их в доллары – часть отправляли на карты актрисам, а остальное оставляли себе.

В студии также работали семь администраторов, которые круглосуточно следили за работой девушек. Организатором всего бизнеса выступал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти, он пока не задержан.

В отношении всего состава «администрации» студий уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. Десятерых из них пока отпустили под подписку о невыезде, под стражей остался только 42-летний помощник основателя студий.

«Общение, флирт, доминирование»

Подобные петербургским студии работают во многих российских городах. Все они открыто приглашают на работу девушек в возрасте старше 18 лет, называя свою деятельность «легальной сферой в интернет бизнесе».

«Веб-студия приглашает девушек от 18 лет для работы моделью. Заработная плата от 75 тыс. рублей. Ежедневные выплаты первые две недели», — говорится в одном из объявлений в сообществе «Работа вебкам моделью» во «ВКонтакте». Таких групп в соцсети – сотни.

Организаторы вебкам-студий также указывают, что заработок моделей может варьироваться. Например, сайт одной из организаций обещает при отсутствии опыта и плохом английском — 60 тыс. рублей, в то время как при наличии нужных навыков гонорар может достигать 250 тыс. в месяц.

Некоторые студии изначально не указывают фиксированный заработок, обещая моделям 60% от суммы, переведенной клиентами. Среди своих преимуществ работодатели указывают «элитные апартаменты в центре города, отсутствие посторонних, новую мощную технику, адаптированную под стримы на большое количество площадок, премии и профессиональное обучение для новеньких».

«Было бы желание. Все упирается в него. Здесь нет официальной заплаты два раза в месяц. Если ты пришел отсидеть смену с включенной камерой, то ничего не заработаешь. Проще быть вахтером, например. А тут надо проявлять интерес к тому, что делаешь. За это в принципе и платят», — пишет модель из Санкт-Петербурга Ольга в паблике «Модели Веб Камер» во «Вконтакте».

По словам девушки, работать в студии и жить там же моделей никто не обязывает. «Все индивидуально. Кому-то нужна дисциплина. Тогда дорога на студию. Ведь есть люди, которые не могут организовать себя. Хорошо работать дома, все под рукой. Любой уголок дома, любое время, любой наряд. Но это чаще всего отвлекает», — пояснила она.

Обычный рабочий день у нее строится из подготовки макияжа и камеры, 6-8 часов общения с клиентами и нескольких перерывов. «Если народ на сайтах есть, то могу задержаться на неопределенное время. Также если мне нечем заняться и я сделала необходимую сумму, могу просто остаться пофлиртовать, ради удовольствия», — отметила Ольга.

Для работы вебкам-моделью важно быть не только красивой, но и интересной. По словам Мальвины, еще одной модели из Санкт-Петербурга, к ней обращаются не только и не столько за интимом, а за тем, чтобы поговорить.

«Есть очень разные люди: и одинокие, и семейные, разного возраста и материального положения, — рассказала она «Газете.Ru». — Для кого-то вебкам — это просто интерактивное порно, а для кого-то — единственный шанс поговорить с приветливой умной девушкой модельной внешности, потому что в реальной жизни такие девушки не обращают на них внимания».

Большинство девушек изначально проводят сеансы связи с многочисленными зрителями, которые получают доступ к видео только после оплаты. Далее некоторые заинтересованные предлагают им перейти к приватные «комнаты», за которые моделям уже начисляется оплата.



«Мне начисляются деньги именно за время в «привате» — режиме чата, когда меня видит и слышит лишь тот, кто мне платит. Только в таком режиме можно зарабатывать на общении, флирте, доминировании, и меня это привлекает гораздо больше, чем просто создавать откровенный контент по запросу, который в интернете можно увидеть и бесплатно», — делится опытом модель.