От Боткина до ЕСПЧ: поддержат ли сбежавшую из больницы россиянку в Страсбурге

Своей жалобой в ЕСПЧ петербурженка Алла Ильина, принудительно госпитализированная из-за подозрения на COVID-19, лишь хочет привлечь к себе внимание, считает юрист Юрий Капштык.

«Шансы госпожи Ильиной достаточно мизерны. Это обращение больше похоже на фельетон или пиар-ход с целью привлечь внимание. Отдельно в нем заинтересованы адвокаты девушки, которые, к сожалению, даже не поинтересовались тем, как ранее решались такие вопросы. Суд вынес вполне законное решение. Я думаю, что в Страсбурге никто не увидит какого-либо ущемления прав», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

Капштык напомнил, что в декабре 2020 года Конституционный суд вынес решение по обращению одного из региональных судов относительно законности ограничения передвижений людей и принятия принудительных мер. Тогда было установлено, что фактически, в соответствии с Конституцией РФ и ФЗ «Об обеспечении здоровья граждан», а также законом №68 «О ЧС» ограничение передвижений граждан в пандемию не является ограничением личной свободы.

«По факту ее же не на улице схватили и повезли. Никто не оказывал психологическое давление, запрещенные методы не применялись. Ильина была госпитализирована по судебному постановлению. Тогда уже действовала рекомендация ВОЗ ограничивать контакты между гражданами – в том числе при помощи ограничения перемещений людей», — заключил юрист.

О жалобе в ЕСПЧ адвокат Ильиной из правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова сообщила 9 апреля. Сама же история началась в конце января 2020 года. Девушка вернулась в Санкт-Петербург из китайского Хайнаня, где проводила отпуск. Через несколько дней она обратилась к врачам с жалобами на больное горло, после чего ее госпитализировали в Боткинскую больницу. Анна должна была провести там две недели, но уже первые анализы на коронавирус оказались отрицательными.

Однако выпускать ее из медучреждения никто не собирался. 7 февраля Ильина взломала замок в изолированном боксе и самовольно покинула отделение.

«Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат. Я понимаю, что возможна пандемия, что бывает карантин. Но когда без симптомов человека, который сам пришёл в больницу и по анализам чистый, запирают в четырех [стенах] — это, мне кажется, перебор», — говорила она на своей странице в Instagram в день побега.

Еще через неделю девушка платно сдала анализы на грипп и парагрипп и получила отрицательный результат.

Несмотря на это, 13 февраля Роспотребнадзор обратился в суд с иском о принудительной госпитализации Ильиной. Петроградский суд Петербурга иск удовлетворил и вернул девушку в стационар.

Помимо Ильиной, из Боткинской больницы сбежали еще три пациента с подозрением на коронавирус. 19 февраля на фоне этого скандала глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец уволил главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева, который занимал этот пост с 1994 года — в самом медучреждении он начал работать еще в 1980 году. Увольнение состоялось «по инициативе работодателя», отмечал Лисовец.

Спустя два дня, 21 февраля, Ильину выписали из больницы — коронавирус у нее так и не обнаружили. «Ура! Свобода! Гулять, дышать свежим воздухом, жить. Спасибо всем, кто поддерживал! Для меня это было важно. Уверена, что без поддержки общественности и СМИ была бы надолго запрятана», — говорила она в видеообращении.

Петербурженка пыталась обжаловать решение о помещении в больницу в Городском суде Петербурга, однако в июне суд отказал в жалобе, признав решение первой инстанции законным. Тогда она решила обратиться в Страсбургский суд.

«Во-первых, на момент лишения заявительницы свободы положения Кодекса административного судопроизводства РФ позволяли заключать в медицинские учреждения только лиц с психическими расстройствами и лиц, больных туберкулезом. Ни одно из этих условий, очевидно, не применимо к заявительнице», — пояснила ТАСС адвокат заявительницы.

Она убеждена, что принудительным помещением в медучреждение власти нарушили право Ильиной на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Европейской конвенции по правам человека).

«Главным достижением по этому делу мы считаем то, что после общественного резонанса вокруг госпитализации Ильиной в отсутствие законных оснований власти отказались от массового принудительного выдворения россиян в «ковидарии». Предпочтение было отдано самоизоляции дома, а госпитализация — только в тяжелых случаях», — заключила Хрунова.