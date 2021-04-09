Сторонники сирийских боевиков: в Крыму предотвращен теракт

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе. Спецслужбами были задержаны двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые планировали напасть на одно из образовательных учреждений, используя самодельные бомбы, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Задержанные — россияне 1992 и 1999 годов рождения.

Как отметили в спецслужбах, после реализации преступного замысла боевики должны были выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.

У задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, а также взрывчатые вещества, уточнили в ФСБ. В средствах связи подозреваемых в подготовке теракта правоохранители нашли инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписку и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации. Они обсуждали будущие теракты, что подтверждает причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств. На данный момент решается вопрос о возбуждении дела о приготовлении к террористическому акту.

«Хайят Тахрир аш-Шам», сторонниками которой оказались задержанные, — это одна из основных радикальных исламистских группировок, которые вовлечены в гражданскую войну в Сирии. Она была создана в 2017 году на базе также запрещенной в России «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в России)»).

Это далеко не первый предотвращенный в России теракт с начала этого года.

В начале апреля сотрудники ФСБ задержали исламиста, готовившего нападение на силовиков в Ставропольском крае.

Как информировали ТАСС в ЦОС, ранее судимый за преступления общеуголовного характера россиянин хотел взорвать самодельную бомбу в полицейском участке. Как подчеркнули в ФСБ, он собирался напасть на силовиков «в интересах международных террористических организаций».

По словам знакомой задержанного, проходящей по делу в качестве свидетеля, она «была в курсе подготовки теракта». Для нападения мужчина изготовил самодельные гранаты, сказала девушка на допросе, видео которого опубликовали спецслужбы.

При обыске у молодого человека обнаружили и изъяли компоненты, предназначенные для изготовления СВУ, взрывчатку, поражающие элементы и экстремистскую литературу. Более того, на видео он признался, что изучал в интернете инструкции по самостоятельному изготовлению взрывчатых веществ и бомб.

Незадолго до этого в Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали 20-летнего местного жителя, готовившего атаки на мигрантов по поручению украинской националистической организации, в которую самостоятельно вступил.

Как отмечали в ведомстве, эти акции были направлены на «устрашение» местного населения, в частности выходцев из Центрально-Азиатского региона и представителей органов госвласти.

На допросе молодой человек рассказал, что собирался подорвать мечеть в Барнауле.

По его словам, первое задание от кураторов заключалось в разведдеятельности: он должен был сфотографировать точки торговли, принадлежащие лицам неславянской внешности.

«Я это задание выполнил. Следующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв», — уточнил он, отметив, что организация, к которой он примкнул, внутренне подразделяется на агитационную и радикальную ячейки. Мужчина был недоволен госполитикой в сфере миграции и хотел вступить в радикальную ячейку.