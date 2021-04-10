«Зависит от нас»: Роспотребнадзор дал прогноз по ситуации с COVID-19

Если в России ускорятся темпы вакцинации и будут соблюдаться меры профилактики, заболеваемость коронавирусом сохранится на нынешнем уровне или даже снизится к концу весны, заявила РИА «Новости» замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она допустила колебания ежесуточного числа заболевших как в одну, так и в другую сторону.

По ее словам, темпы заболеваемости снижаются в связи с ростом числа людей с иммунитетом к коронавирусу благодаря вакцинации и соблюдению мер профилактики, а также из-за того, что многие уже переболели инфекцией.

Она обратила внимание, что такая тенденция наметилась еще зимой и, самое главное, чтобы она продолжалась и дальше, «а это во многом зависит от нас самих».

Глава российского правительства Михаил Мишустин днем ранее заявил о необходимости принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом с учетом приближающихся майских праздников. В ходе своего выступления на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса глава кабмина отметил, что многие граждане на майские праздники планируют уехать в отпуск, в том числе за рубеж. «Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — подчеркнул он.

До этого Мишустин отмечал, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении нескольких недель. При этом, по словам премьера, некоторые эксперты предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей волной в других странах.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии», — говорил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

В этих странах, как он утверждал, вновь увеличивается число заболевших, там уже объявили о начале третьей волны коронавируса, а некоторые страны ввели очередной локдаун.

«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — обращал внимание Мишустин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выражала мнение, что в РФ к осени может увеличиться количество инфицированных. В связи с этим она призвала не откладывать вакцинацию от коронавируса. Как полагает Попова, только при соблюдении людьми противоэпидемиологических мер России удастся избежать третьей волны пандемии. «У нас не будет третьей волны, если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые мы для себя выработали», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Вместе с тем глава Роспотребнадзора назвала неправильным деление пандемии коронавируса на волны. Как она обратила внимание, заболевание скорее носит сезонный характер. «Сравнивать трудно, он (коронавирус) первый раз попал в человеческую популяцию, но к лету он ушел. Осенью пришло его время, и он начал гулять по всему миру. В России он начал гулять в октябре. На пике был в ноябре—декабре», — сказала Попова.

Она также подняла тему ситуации в России с новыми штаммами коронавируса, большинство из которых были завезены из Турции.

«В Турции заболеваемость выросла в три-четыре раза за небольшой период. Ситуация осложняется очень быстро. Негативная ситуация превалирует. Турция — это страна, откуда прилетает максимальное количество людей. Это безусловно. Но самое значимое количество завезенных штаммов из Турции», — констатировала глава Роспотребнадзора.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова еще в начале марта отмечала, что третья волна COVID-19 в России была бы неизбежна без вакцины против коронавируса. По ее словам, чтобы не допустить повторного всплеска заболеваемости, до мая необходимо привить четверть населения страны. Математические модели, которые не учитывают вакцинацию, прогнозируют третью волну на май, а ее пик — на октябрь.