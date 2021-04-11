«Иран имеет право на ответ»: кто стоит за взрывом на ядерном заводе

Утром 11 апреля на заводе по обогащению урана в городе Натанз провинции Исфахан в центральном Иране произошел взрыв.

Источники израильского 13-го канала в одной из спецслужб стран Запада сообщили, что за атакой на ядерный объект стоит Моссад — национальная разведывательная служба Израиля.

«Атака нанесла серьезный ущерб основному предприятию проекта по обогащению урана в Иране», — приводит телеканал слова неназванного источника.

После полученных повреждений обогащение урана на установке было остановлено. Глава иранского Агентства по ядерной энергии (AEOI) Али Акбар Салехи заявил, что произошедшее является «террористической атакой».

«Иран имеет право на ответ», — предупредил чиновник.

По его словам, атака на центр по обогащению урана в Натанзе «демонстрируют бессилие тех, кто выступает против промышленного и политического прогресса Ирана и стремится предотвратить значительное развитие ядерной промышленности» страны.

Салехи также призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировать на произошедшее должным образом.

«Чтобы воспрепятствовать таким отчаянным шагам, Иран будет уделять еще большее внимание развитию своей ядерной промышленности и усилиям по отмене жестких санкций», — пообещал руководитель AEOI.

Ранее в воскресенье официальный представитель AEOI Бехруз Камалванди сообщил, что утром в части электрической распределительной сети атомного объекта в Натанзе произошла авария.

Камалванди сказал, что в этой аварии никто не пострадал, и ЧП не привело к загрязнению окружающей среды. «Причина происшествия выясняется», — пояснил он.

После инцидента иранский посланник по ядерным переговорам в Вене Аббас Аракджи заявил, что теперь Тегеран «не будет руководствоваться призывами не обогащать уран до 20%».

Также известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в этот же день во время произнесения тоста за силы безопасности своей страны сказал, что «борьба с Ираном и его метастазами, а также с иранскими вооружениями — важнейшая задача».

«Сегодняшняя ситуация может измениться завтра», — добавил израильский лидер.

Днем ранее президент Хасан Рухани приказал ввести в эксплуатацию новые современные центрифуги по обогащению урана.

Этим мероприятием Иран, проводимым одновременно в Тегеране и на объектах в других городах, отметил Национальный день ядерных технологий.

В ходе мероприятия 164 полупромышленные центрифуги IR-6 были заполнены газом и полностью введены в эксплуатацию на заводе в Натанзе, сообщало информационное агентство IRNA.

«Мы сейчас работаем день и ночь в самом сердце горы недалеко от Натанза, чтобы перенести сюда самые чувствительные элементы [производства]», — сказал Салехи.

Завод в Натанзе входит в число объектов, находящихся под наблюдением МАГАТЭ в рамках ядерной сделки 2015 года, официально именуемой Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), между Ираном и группой мировых держав.

2 июля прошлого года сообщалось о взрыве в строящемся здании комплекса в Натанзе. То ЧП также не привело к жертвам и не остановило работы по обогащению урана на объекте. Камлаванди назвал тот инцидент «актом саботажа».

СВПД был подписан летом 2015 года Ираном и шестью странами-посредниками. В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки. Американский лидер сделал это на основании данных о разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения. Эту информацию, впрочем, не подтверждали МАГАТЭ.

В январе прошлого года Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. Тегеран предупредил, что с этого момента никаких ограничений по ядерной программе у него, по сути, не осталось.

Посредником в переговорах Тегерана и Вашингтона выступают страны Евросоюза. В феврале газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран отказался от предложения ЕС по прямым переговорам с США без гарантий снятия санкций.

В тот же месяц глава Белого дома Джо Байден говорил, что США не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его к переговорам по СВПД. Американский президент отмечал, что первый шаг навстречу должен сделать именно Тегеран, прекратив обогащение урана.