Город без мусора: в Москве выберут единого оператора по обращению с отходами

Потребность в выборе единого оператора сформировалась уже давно. Как известно, с 1 января 2020 года в Москве начала работать программа по раздельному сбору отходов. Во всех дворах появились два типа контейнеров: вторсырье — пластик, стекло, бумага, металл — нужно складывать в один контейнер, пищевые отходы и неперерабатываемый мусор — в другой.

По закону о «мусорной реформе» города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — должны перейти на новый порядок обращения с отходами до 1 января 2022 года.

Реформа в Москве уже идет полным ходом, но для того, чтобы завершить ее реализацию в срок, регионального оператора нужно выбрать уже в этом году.

Столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства озаботился конкурсным отбором заранее: начало торгов объявили 9 апреля. По словам экспертов, это значит, что конкурс пройдет в спокойном режиме: у Департамента будет достаточно времени, чтобы выбрать лучшую компанию и избежать финансовых, технологических и других рисков.

«Это очень логично, что Москва начала весной, в апреле, — считает заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России Наталья Беляева, — На майских праздниках можно потеряться в невозможности подачи заявки, каких-то сбоев других функций для подачи документов на конкурс. Флэшмоб устраивать тут было не нужно. Это сделано для тех, кому не все равно и для кого это бизнес. Санкт-Петербург, например, не готов, у него терсхема еще не сверстана, а Москва успела, сделала, пошла».

Список требований к будущему региональному оператору максимально широк: помимо наличия лицензии, «чистой» налоговой истории, компания должна иметь собственные мощности по транспортировке и обработке отходов и штат работников, занятых в этой сфере не менее трех лет.

Отдельные требования Департамент ЖКХ предъявляет к оперативности работы, экологичности обращения с ТКО и открытости информации.

Кроме того, для участия в торгах оператору необходимо оплатить обеспечение заявки — возвращаемую сумму, которая демонстрирует состоятельность компании. Эта сумма составляет три миллиарда рублей. Такой высокий порог вхождения позволит еще до начала конкурсных процедур «отсечь» компании, не обеспеченные финансово и технологически. В итоге, уверены эксперты, список претендентов на победу в торгах окажется не слишком длинным: всем заявленным критериям в настоящий момент соответствуют только крупнейшие российские компании, занятые в сфере утилизации ТКО. Большинство из них уже активно работают в Москве и Московской области.

«Маленькая компания, какое-нибудь «ИП Иванов Иван Иванович» вряд ли справится с тем объемом отходов, который образуется в Москве, — убеждена эксперт в сфере обращения с отходами, президент АНО Центр эколого-социальных программ «Устойчивое развитие» Наталья Розина. — С ним нужно уметь работать. Я знаю, что у большинства из компаний, которые уже работают в Москве по контрактам, уже есть сортировочные заводы, на многих из них я сама была, я видела как сортируется сырье из общего потока отходов, для того чтобы его отправить на сортировку. Мне как экологисту, укрупнение и убирание с рынка всяких нерадивых исполнителей очень нравится, пусть будет лучше один крупный регоператор, но с которым все понятно».

По словам эксперта, на позиции регионального оператора в столице должен быть именно крупный исполнитель, мелкий с этим просто физически не справится. К тому же крупного - проще отследить и контролировать его работу.

«Объективно Москва большой город, и те огрехи, которые могут быть у маленьких компаний они не могут остановить работу, здесь нужен тот, кто сможет обеспечить бесперебойность, тут должна быть финансовая прочность, это важно, - соглашается Наталья Беляева. - Если компания не обеспечена финансами в этом смысле, то все рухнет, конечно крупные компании в этом смысле предпочтительнее».

Эксперты считают выбранное городом направление оптимальным и уверены, что столица теперь должна структурировать и улучшать имеющие наработки в отрасли.

«Москва – практически единственный город, где еще с 2012 года выбраны компании-возчики, которые имеют договоры с домами, районами и коммерческими структурами, - напоминает первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. - Вся нынешняя ситуация складывалась годами, к ней шли целенаправленно. За это время столице удалось выработать уникальную систему работы, которая действительно смогла показать свою эффективность. И первый год реализации программы раздельного накопления отходов показывает, что направление выбрано правильное. Теперь город должен структурировать эту историю. На мой взгляд, конструкция, которая есть сейчас, достаточно успешна, ее стоит лишь немного модернизировать».

Важно отметить, что выбор регионального оператора не приведет к резкому повышению тарифов на вывоз и утилизацию мусора. Это понятно по данным конкурсной документации: предельная выручка компании на 2022 год заявлена на уровне 27 миллиардов рублей. В Москве за год образуется около восьми миллионов тонн ТКО. Из них 2,5 миллиона тонн реализуется в рамках уже заключенных долгосрочных контрактов. Соответственно, утилизация одной тонны мусора будет стоить москвичам не более пяти тысяч рублей. Эта сумма находится на уровне предельных прогнозируемых тарифов, прописанных в территориальной схеме обращения с отходами в 2019 году. Более этого, это несколько ниже тарифов региональных операторов Московской области.

С региональным оператором планируется заключить контракт на восемь лет — до конца 2029 года.

При этом заявленный в законе предельный срок составляет 10 лет. Эта разница говорит о рациональном подходе Департамента ЖКХ к выбору компании: оператору хватит восьми лет для того, чтобы в полной мере выстроить цикл работы, а городу — чтобы оценить результаты деятельности компании и сформировать вектор дальнейшего развития всей структуры обращения с ТКО.

Вскрытие конвертов с поданными заявками запланировано на 30 апреля. В течение 10 дней после этого составят список компаний, допущенных к торгам. Но уже сейчас очевидно, что уровень конкурса будет очень высоким: вряд ли при такой жесткости критериев отбора региональным оператором сможет стать недобросовестная или необеспеченная организация. А это еще раз подтверждает, что проблемы с тарифами на вывоз и утилизацию мусора в Москве маловероятны.