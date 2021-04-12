Турция закрывается: власти рассказали о режиме возвращения туристов в Россию

Россия вводит ограничения в авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения в этих странах ситуаций с пандемией COVID-19, передает РИА «Новости».

Как пояснила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, с 15 апреля по 1 июня авиасообщение с Турцией будет ограничиваться двумя рейсами в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. Выполнять их будут как российские, так и турецкие авиакомпании.

Авиасообщение между Россией и Танзанией будет полностью прекращено, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Туроператоры приостановят продажу путевок на этот период, а туристам, купившим путевку в Турцию или Танзанию до 1 июня, лучше обменять ее на альтернативное направление.

Находящиеся сейчас в Турции россияне будут возвращаться чартерными рейсами или продолжат отдых. Ростуризм активирует пакет мер помощи, в том числе – финансовой, тем, кто приобрели путевки в Турцию.

«Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы», — указала вице-премьер.

По ее словам, Оперативный штаб при правительстве РФ непрерывно ведет мониторинг статистики по случаям COVID-19 в тех странах, с которыми уже возобновлено авиасообщение.

«Организованные туристы, находящиеся сейчас в Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания тура. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки — поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров», — говорится в сообщении Федерального агентства по туризму.

Кроме того, Ростуризм согласовал инструменты поддержки туроператоров, в их числе – выплата субсидий за вывозные рейсы, отмена взносов в Резервный фонд, сокращение и отсрочка уплаты взносов в ФПО турпомощи, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в очень непростые условия. Поэтому, в дополнение к действующим механизмам, мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и, самое главное, помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами», — сообщила руководитель агентства.

По данным аналитической службы АТОР, общее число российских туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 человека. Из них более 40% — это семьи с детьми.

Общая стоимость забронированных туров на этот период составила около €355 млн.

В эту сумму не входят бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию ввиду отсутствия собственного традиционного ассортимента – в Европу, в страны Карибского бассейна или в Юго-Восточную Азию.

«С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок», — поясняют в АТОР.

Точных данных по Танзании пока нет, но, по оценкам экспертов, на апрель-май было забронировано около семи тысяч туров.

По данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, майские продажи туров в Турцию упали на 10–20%.

С начала ведения статистики по пандемии коронавируса нового типа в Турции было зафиксировано 3,9 млн случаев инфицирования, из них – 34 тыс. летальных исходов.

11 апреля в Турции подтвердились 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, 10 апреля — 52 тыс., 9 апреля — 55 тыс.

В Танзании же всего было зарегистрировано 509 случаев COVID-19, из которых 21 человек умер.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этой стране наблюдается нестабильная ситуация с распространением коронавируса нового типа. Кроме того, в 2020 году из Танзании в Россию было завезено 11 случаев малярии, с начала текущего года — еще два случая.