«Стал трогать»: актера из «Убойной силы» отправили в СИЗО

Кировский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить в СИЗО на два месяца актера сериала «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Никиту Струкова по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего мальчика.

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело на 62-летнего актера уголовное дело по ч. 3 ст.135 УК РФ «Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних лиц».

«По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2019 года по январь 2021 года в квартире одного из домов, расположенного в Кировском районе города, совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения», — говорится в сообщении правоохранителей.

Один эпизод касается совращения ученика 7-го класса осенью прошлого года. Второй — попытки совратить студента одного из петербургских колледжей. Это, по версии следствия, произошло в 2019 году, передает РЕН ТВ.

Оба потерпевших подали заявления на Струкова в январе нынешнего года. Как указывается в материалах следствия, актер в свободное время подрабатывал вожатым в областном детском лагере и там познакомился с мальчиком.

В один из дней Струков пригласил парня в гости и пытался совершить развратные действия: «стал трогать», как указал сам потерпевший.

Тогда же силовики провели обыск в квартире актера и проверили, в том числе, ноутбук артиста.

«По словам ребенка, артист неоднократно трогал его в интимных местах. В квартире артиста после этого был проведен обыск, во время которого в его техники нашли порнографию нетрадиционного характера», — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Более того: правоохранители не исключили, что Струков сам снимал некоторые из этих материалов.

Сам фигурант подтверждает все произошедшее до момента развратных действий, включая приход мальчика в гости. У него в квартире на Канонерском острове, уверяет Струков, ничего плохого не происходило.

«[У нас с мальчиками отношения] дружеские. Они все считают меня кто — отцом, кто — дедом. И вот мне очень трудно объяснить... Я понимаю, что современные люди, из телевизора и так далее… Когда ребенок идет обниматься, а он в большинстве [случаев] без родителей бывает, я не могу ему сказать: «Пошел вон, потому что закон запрещает», — пояснил артист.

Он заверил, что ничего похоже на развратные действия не было.

«Детей я никогда не трогаю», — заявил Струков.

Также он сообщил, что видел маму этого мальчика в лагере во время родительских дней.

Струков признал, что у него «может быть, какие-то отклонения», но он, при этом, четко понимает, что детей трогать никогда нельзя. Артист напомнил, что много лет снимается в кино, его «деятельность» у всех на виду.

Стоит добавить, что по словам обвиняемого, гостившего у него подростка он не помнит, передает информационный портал 78.Ru.

«Тут же оказался адвокат, обе сестры, которые держат его в ежовых рукавицах, так что какие-то показания он мог давать», — объяснил ситуацию Струков.

Актер высказал уверенность в том, что правоохранители прослушивали его телефон последние месяцы, установили «жучок» в его машине и вообще всячески оказывали на Струкова психологическое давление.

Если суд признает Струкова виновным, то ему будет грозить заключение сроком 12 лет. Более того, как сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Струков, возможно, пытался совратить несколько десятков несовершеннолетних мальчиков.

Струков также снимался в сериалах «Опера: Хроники убойного отдела», «Литейный, 4», «Мушкетеры Екатерины» и других.