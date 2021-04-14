«Проще остаться»: как россияне продолжат отдыхать в Турции

12 апреля российский оперативный штаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. В Ростуризме заявили, что россиян не будут эвакуировать из Турции, они смогут вернуться на родину в плановом порядке. Но туроператоры приостановят продажу путевок на этот период, а туристам, купившим путевку в Турцию или Танзанию до 1 июня, придется обменять ее на альтернативное направление.

По данным аналитической службы АТОР, общее число российских туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 человек. Из них более 40% — это семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила около €355 млн.

Находящиеся сейчас в Турции россияне будут возвращаться чартерными рейсами или продолжат отдых: Ростуризм активирует пакет мер помощи, в том числе финансовой, тем, кто оказался в стране по путевке. Однако некоторые россияне, возвращение в страну которых было запланировано после 15 апреля, решили остаться в стране подольше.

Так, 32-летняя москвичка Таисия, которая вместе с мужем отдыхает в Белеке, решила продлить себе отпуск — они с супругом все равно планировали повторно прилететь на курорт в период майских праздников.

«Конечно, то, что так внезапно ограничили авиаперелеты, это ужасно. Наши друзья тоже должны были быть здесь в 20-х числах апреля, а теперь они потеряли деньги, потому что многие туроператоры просто предлагают заменить туры на российские направления, либо доплатить огромные суммы для отдыха, например, на Кубе», — поясняет она в разговоре с «Газетой.Ru».

Некоторые турецкие отели решили, что сделают скидки в 10-15% для тех путешественников, кто решил остаться. «Это важно, но крупные сетевые гостиницы даже подняли цены, и в итоге некоторые просто бронируют себе квартиры на долгое время — это гораздо дешевле, чем платить за отель», — добавляет Таисия.

23-летняя жительница Краснодара Дарья, которая находится сейчас в Мармарисе, отмечает, что стоимость обратных билетов поднялась в 2-3 раза. Поэтому, по ее словам, выгодней остаться в Турции и либо жить в отеле, либо снять квартиру.

«Сокращено число рейсов, раньше самолеты вылетали в Россию по несколько раз в день, а теперь, если не ошибаюсь сократили до двух раз в неделю. Как они себе это представляют, я мало понимаю. Сейчас здесь очень много россиян, и все пребывают в легком шоке», — жалуется девушка.

По мнению 28-летнего жителя Уфы Максима, оставаться в Турции имеет смысл только тем, кого устраивает отельный отдых — дело в том, что в стране ввели ряд строгих ограничений, в том числе, и комендантский час.

«Я остаюсь, потому что мой отпуск после вахты около двух месяцев и у меня есть возможность оплачивать отель. Мы с семьей проживаем в некрупной гостинице, и нам сделали хорошую скидку. Но вот квартиру снимать нет смысла, мне кажется, ведь вне туристической зоны все ограничения действуют очень строго и на всех», — подчеркивает он.

При этом мужчина отметил, что компания, в которой они приобретали путевки, всячески пытается вернуть их в Россию. Семье предлагают и скидку на последующие туры, и даже небольшую компенсацию за испорченный отдых.

«Им, видимо, дали отмашку вернуть всех домой, но мы отказались уже несколько раз. Они названивают и предлагают все это, но в один момент одна из операторов сказала нам: «Если вы не вернетесь, то ответственность за возможные проблемы и издержки будете нести сами». Не знаю как это воспринимать», — недоумевает уфимец.