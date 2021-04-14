Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Хроника

close
Актер Данила Козловский во время церемонии вручения &laquo;Золотой Маски&raquo; в Москве, апрель 2017 года Актер Данила Козловский во время церемонии вручения &laquo;Золотой Маски&raquo; в Москве, апрель 2017 года

«Выборочная публикация цитат просто бесит»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Данила Козловский дал интервью «Газете.Ru»

Актер Данила Козловский, чей фильм «Чернобыль» выходит на экраны страны, разъяснил «Газете.Ru», что выборочная публикация его цитат в СМИ «просто бесит». В Сети в среду появились новостные сообщения о его интервью об общественной жизни в стране одному из популярных YouTube-каналов, суть которого, по мнению актера, была искажена.

Скопировать ссылку

— Объективно ли отражает заголовок ваши ответы в интервью?

— Заголовок и сам текст, это спрессованные мысли, вырванные из общей картины и целого разговора. Я за то, чтобы иметь право на свою точку зрения и не бояться ее высказывать. Но я против вырывания из контекста и препарирования в угоду кому либо и использования моих слов в своих целях. Выборочная публикация цитат просто бесит.

— Насколько точно приведены ваши слова о различии Путина «того» (раннего?) и этого («нынешнего»)?

— Моя мысль заключалась в следующем, что я разделяю слова Путина, который в своё время высказывался против несменяемости власти.

— Верно ли переданы ваши слова, что вы рядом с Путиным почувствовали себя «некомфортно»?

— Слова верные, но абсолютно вырваны из контекста. Я всегда себя чувствую некомфортно на подобных встречах. Так как, это глава государства и совершено объяснимо волнение и дискомфорт.

— Вы говорили, что не поддерживаете несанкционированные акции?

Что касается митингов и привлечения несовершеннолетних. Я за то, чтобы люди выходили и высказывали свою позицию, в рамках закона.

Но что касается несовершеннолетних, то безотносительно официального подтверждения этой информации, я в принципе, против привлечения несовершеннолетних людей в митингах.