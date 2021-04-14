ПЦР-тест потребуют от всех въезжающих в Россию

С четверга, 15 апреля, все россияне, возвратившиеся в страну любым видом транспорта, в течение трех дней обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор.

После получения результата прошедший тест обязан разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

До этого времени приехавший должен будет соблюдать режим самоизоляции. Ранее данная обязывающая норма касалась только прибывающих воздушным транспортом.

Двумя днями ранее Россия ввела ограничения на авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за ухудшения в этих странах ситуации с пандемией COVID-19.

Как пояснила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, с 15 апреля по 1 июня авиасообщение с Турцией будет ограничиваться двумя рейсами в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. Выполнять их будут как российские, так и турецкие авиакомпании.

Авиасообщение между Россией и Танзанией будет полностью прекращено, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы», — указала вице-премьер.

По ее словам, Оперативный штаб при правительстве РФ непрерывно ведет мониторинг статистики по случаям COVID-19 в тех странах, с которыми уже возобновлено авиасообщение.

По данным аналитической службы АТОР, общее число российских туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 человека. Из них более 40% — это семьи с детьми.

В Турции за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 62 тыс. человек, что стало рекордом с начала пандемии.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав.

«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]», — говорится в сообщении.

Также за сутки умерли 729 пациентов. Таким образом, в Турции коронавирусом заразились больше четырех миллионов человек, из которых 34,7 тыс. умерли.

Днем ранее в стране также был зафиксирован антирекорд: 59 тыс. случаев. 12 апреля заразились 54 тыс. человек, 11 апреля — 50 тыс., 10 апреля — 52 тыс.

Власти эмирата Шарджа в ОАЭ также ужесточили условия въезда для иностранцев.

Как уточняется, с 18 апреля для въезда в страну потребуется ПЦР-тест на COVID-19, выполненный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Сейчас для въезда в Шарджу нужна справка об анализе, сделанном за 96 часов до прибытия, передает РИА «Новости».

Документ об отрицательном результате теста должен быть предоставлен в бумажном виде на арабском или английском языке, причем анализ необходимо пройти в аккредитованной лаборатории.

Такие справки понадобятся при регистрации на рейс. Кроме того, путешественникам до вылета по-прежнему необходимо воспользоваться приложением ALHOSN, а после прибытия в ОАЭ нужно пройти еще один ПЦР-тест и до получения его результата находиться на самоизоляции.

Власти Греции также заявили, что для въезда из России турист должен быть привит российской вакциной от коронавируса, либо у него должна быть справка о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», — заявил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

Агентство приводит слова министра туризма Греции Николаоса Крикоса о том, что норма в 500 человек отменится, как только эпидемические показатели покажут, что нет никаких угроз.