В результате пожара в Свердловской области погибли пять детей

Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» завел Следственный комитет после гибели в пожаре в Свердловской области пятерых детей. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, отрабатываются различные версии произошедшего.

«Версии [рассматривают]… в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие», — говорится в сообщении.

Сгоревший деревянный дом в селе Бызово был построен в 1957 году, отапливался он печью. Здание было куплено на материнский капитал — в нем жила многодетная семья.

Самая старшая из погибших детей – девочка 2013 года рождения. Огонь также унес жизни мальчиков 2014, 2016, 2019 годов рождения. Погиб и младенец, родившийся в 2021 году. Двоих детей удалось спасти – родившегося в 2017 году мальчика и девочку 2021 года рождения (близнеца погибшего мальчика) доставили в детскую городскую больницу в Нижнем Тагиле. У них обожжены 8-10% поверхности тела.

«В настоящее время следователи и криминалисты СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые следственные мероприятия непосредственно на месте трагедии», — сообщили в региональном СК.

Мать семейства выжила. Известно, что ранее семья также состояла на учете в полиции, но была снята с него. «Погибшие и оставшиеся в живых дети — от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в учреждении системы ГУФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат», — отметили в ГУ МВД.

В ноябре 2020 года пожар в Смоленской области унес жизни целой семьи, в том числе пятерых детей. Выжил лишь молодой хозяин дома – его госпитализировали с ожогами спины. Возгорание началось в 3 часа ночи.

В том же месяце в Челябинске жертвами пожара в частном доме стали женщина и двое ее детей – 13 и 7 лет. Отец в момент пожара был на работе. Там огонь мог возникнуть в результате взрыва бытового газа. Пожарные прибыли на место происшествия спустя пять минут после вызова, однако к моменту их приезда дом уже полыхал изнутри. При тушении пожара обрушилась одна из стен. Мать и дочь погибли в доме, мальчик умер в реанимации.

В конце октября прошлого года в Кировской области четверо детей погибли при пожаре. Мать – 23-летняя женщина — оставила их дома одних, а вернувшись, обнаружила, что дети погибли. Она была задержана полицией. Похожая история произошла 30 октября в Кировской области. Там пожар вспыхнул в многоквартирном доме в деревне Ложкари, четверо мальчиков — возрастом от восьми месяцев до четырех лет — погибли в огне. Дети были дома одни, мать оставила их и ушла к подруге. Объяснения ситуации она дать не смогла.

Незадолго до этого произошел еще один пожар, в котором погибли мать и четверо детей. Огонь охватил частный дом в Намском районе Якутии. Отец семейства выжил. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля канализации.

В январе 2019 года в Иркутской области две девочки 13 и 14 лет погибли в пожаре, пока их отчим курил на улице. Следователи завели на него уголовное дело.

Как рассказал сам 40-летний мужчина, увидев огонь в доме, он велел девочкам выходить на улицу. Он вышел из дома, где не менее пяти минут курил сигарету и «ждал детей».

Одна из девочек успела позвонить в службу спасения и вызвать пожарных. Однако к моменту их приезда дом был полностью охвачен огнем, и детей спасти уже не удалось. Беспечный отчим был задержан полицией, в его отношении возбудили уголовное дело по 109-й статье, «Причинение смерти по неосторожности».