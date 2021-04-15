«Работаем на износ»: таксисты рассказали, что заставляет их выпивать за рулем

34-летний Руслан «таксует» уже три года — из-за того, что ему нужно содержать троих детей и больных родителей, он развозит клиентов по 20 часов ежедневно. Рабочий день начинается около 5.00, а заканчивается в 1.00 следующего дня.

«Я приехал в Москву и сразу устроился на работу в один из таксопарков — меня подключили к системе «Яндекса», чтобы было удобнее принимать заказы от клиентов. В среднем в день я могу получить до 7-8 тыс. рублей. Из этого вычитается бензин и небольшой процент таксопарку», — рассказал он «Газете.Ru».

Руслан признается: таких, как он — таксистов, трудящихся без еды и нормального сна — очень много. Из-за этого водители часто попадают в ДТП: либо от недосыпа и усталости, либо по пьяни.

«Пить люди начинают от того, что расслабиться по-другому невозможно. Проблемы в семье, нехватка денег на всех, круглосуточная работа — многие считают, что по-другому никак. Вот пример: я выпил пива, а потом мне внезапно пришел жирный заказ, ну неужели я откажусь? К сожалению, нет. Закинулся жвачкой и поехал», — сетует мужчина.

Кроме того, во многих таксопарках не следят за общим состоянием здоровья, а тем более не проверяют на трезвость водителей, которые выходят на маршрут. Каждое утро, по правилам, их должен осматривать врач: измерять давление, проверять зрачки, а также наличие наркотиков и алкоголя в крови, отмечает 27-летний Мирзо из Самары.

«Так очень часто происходит, приезжаешь на осмотр, а тебе тупо печать ставят и все. Либо иногда на месяц вперед делают путевой лист. То есть контроля нет, да и выпить недобросовестный водитель может и на маршруте», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Мирзо рассказал, что из-за стресса и усталости его коллега начал выпивать, пока возил клиентов — сперва немного, наливая напитки в термос, а, когда заболела жена, объем спиртного увеличился.

«Сейчас же нужно обязательно носить маски, и клиент не может почувствовать запах. Можно духами еще побрызгать — вариантов много. Самое грустное во всем этом, что буквально месяц назад его не стало. Он врезался в столб по дороге на заказ — тесты показали наличие алкоголя в крови», — сообщил таксист.

В «пьяные» аварии попадали и коллеги Руслана. «Эта работа не приносит столько денег, сколько по факту нужно. В особенности, если тебя поставили на тариф «Эконом» или «Комфорт». Поэтому и приходится работать на износ. Проблема одна: многие не выдерживают. В таксопарке и агрегаторах на это всегда говорят одно — сами виноваты, никто не заставлял. При авариях по пьяни открещиваются сразу», — возмутился водитель.

15 апреля 2021 года в МВД РФ сообщили, что в 2020 году в России почти на 15% выросло число ДТП, которые произошли по вине пьяных таксистов.

По информации ведомства, всего в прошлом году в стране случилось 3574 аварии с участием такси. При этом таксисты с признаками опьянения были виновны в 89,5% ДТП, участниками которых они являлись.

«Увеличилось на 14,8% (124) количество ДТП с участием водителей легкового такси, управляющих транспортным средством с признаками опьянения. Число погибших в этих происшествиях увеличилось на 137,5% (19)», — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что в апреле-мае 2020 года, в период действия строгих ограничений из-за пандемии, фиксировалось снижение числа ДТП с участием такси, но в то же время произошел рост числа жертв.

В связи с этим в общественном движении «Форум Такси» предложили устанавливать алкотестеры в машину и требовать от водителя «продуваться» каждые два часа.

«Также стоит ввести единую линию психологической помощи и закон, который будет строго контролировать подлинность путевого листа — это самое важное. Водитель должен быть в состоянии вести автомобиль: как в физическом, так и в психическом. У нас четко никто не контролирует деятельность таксистов. Агрегаторы только рейтинг создают, но не все же клиенты отмечают проблемы», — сообщил «Газете.Ru» участник движения Евгений.

Он добавил, что любой водитель может обратиться в «Форум Такси» и рассказать о своих проблемах либо сообщить о нарушении прав и несоблюдении регламента в таксопарке.

В агрегаторах тем временем подчеркивают: они не работают с водителями напрямую, а лишь сотрудничают с таксопарками и диспетчерскими службами, которые подключают своих водителей к сервису.

«В системе «Яндекс.Такси» видим время, в течение которого водитель ехал на заказы и вез своих клиентов. Однако мы не имеем возможности контролировать, что делает водитель между заказами: отдыхает ли он, когда отключается от платформы «Яндекс.Такси», или, например, работает с заказами других онлайн-сервисов», — рассказывали в компании «Российской газете».

Между тем в некоторых таксопарках начали проводить телеосмотр водителей. Медик связывается с таксистом по видеосвязи, просит его измерить давление, дунуть в алкотестер (их заранее выдают в таксопарках) и только после этого одобряет выход на маршрут.

«Надеюсь, что скоро все станет более продуманно, и мы сможем спокойно и безопасно выезжать за клиентами. Понятно, что мы работаем на себя, но, возможно, когда-нибудь сделают фиксированную плату в месяц. Так мне будет легче — не придется работать сутками», — заключил Мирзо.