Миссия «Роснефти»: сохранение уникальных экосистем и изучение редких животных

Издание уникальных алтасов

Работа по выпуску атласов стала продолжением масштабной программы по обобщению и систематизации данных, полученных в ходе многолетних экологических исследований в акваториях морей России на лицензионных участках «Роснефти». Всего с 2016 года опубликовано 7 изданий, в том числе уникальный атлас «Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы», в котором собран массив данных по физической географии, экологии, истории исследований и экономическому потенциалу Арктической зоны России.

Эксперты отмечают, что издания полезны не только как обзор современных знаний об экологии изучаемых регионов, но и как практическое руководство для решения вопросов, связанных с использованием и охраной природных ресурсов. Надо отметить, что компания «Иннопрактика» в рамках реализации проекта «Экологические атласы» занимается формированием авторского коллектива, анализом научных данных и подготовкой текстов, а также выступает медиатором между представителями науки и бизнеса.

В атласе Баренцева моря собрана подробная информация о типизации берегов, приведены актуальные сведения о морских млекопитающих, птицах, рыбах, бентосе и планктоне.

Это издание содержит более 55 тематических карт-схем акватории и прибрежной зоны Баренцева моря, множество графиков, схем, сводных таблиц и художественных иллюстраций.

В нем также представлены результаты специальных работ по изучению морских млекопитающих – белого медведя и моржа, которые выполнены в рамках корпоративной программы сохранения биоразнообразия морских экосистем.

В свою очередь, в атласе «Виды – биоиндикаторы состояния морских арктических экосистем» описано свыше 60-ти видов обитателей северных широт, представлена краткая характеристика морей Российской Арктики, обобщены методы биологической индикации и дана оценка биоразнообразия на лицензионных участках «Роснефти».

Издание содержит уникальные художественные иллюстрации, карты и фотографии из экспедиций Компании.

Над атласами работали специалисты «Арктического научного центра» Компании и ведущих институтов России. Это - МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Государственный океанографический институт имени Н. Н. Зубова (ГОИН), Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича (ПИНРО), Зоологический институт РАН, Мурманский морской биологический институт (ММБИ).

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Кроме того, цифровые версии атласов доступны для широкой аудитории читателей на официальном сайте «Роснефти».

«Газета.Ru» уже писала, что «Роснефть» реализует комплексную корпоративную программу сохранения биоразнообразия арктических экосистем и ведет исследования популяций ключевых видов животных Арктики: белого медведя, атлантического моржа, белой чайки, дикого северного оленя.

Исследование белой чайки

Еще в прошлом году Арктический научный центр «Роснефти» и ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» начали комплексные исследования популяции белой чайки – редкого и малоизученного вида птиц, занесенного в Красную книгу России.

Впервые проведены исследования с применением инновационных инструментальных средств (фотоловушек, GPS-трекеров) и современных методов биохимического анализа.

Как известно, белая чайка имеет высокий трофический уровень (находится на вершине пищевой цепочки). Уязвима к потеплению климата, сокращению льдов, различным антропогенным загрязнениям, что объясняет статус вида-биоиндикатора устойчивости морских экосистем.

Орнитологи работали на островах Седова и Визе (северо-восточная часть Карского моря) - в течение двух месяцев изучали места гнездования и численность чайки, 80% популяции которой обитает в российской Арктике. В рамках экспедиции проводились наблюдения с вертолета и с помощью беспилотного летательного аппарата. В ходе пеших маршрутов обследованы восемь колоний белой чайки, установлены 7 GPS-трекеров, позволивших получить уникальные данные о перемещении птиц. Ученые также окольцевали около 40 особей и отобрали для лабораторных исследований более 70 проб крови, перьев и образцов питания. В итоге, впервые получены данные сезонного мониторинга российских колоний белой чайки.

Исследование дикого северного оленя

Также в прошлом году биологи Сибирского федерального университета (СФУ) при поддержке Арктического научного центра «Роснефти» провели масштабную экспедицию на севере Красноярского края по изучению путей миграции и состоянию популяции ключевого вида-биоиндикатора Арктической зоны – дикого северного оленя.

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Дикие северные олени – основа всей экосистемы российского севера. «Роснефть» и ее дочернее предприятие «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» с 2014 года поддерживают исследования миграций оленей на территории Эвенкийского и Таймырского районов Красноярского края. Использование ошейников с системой спутникового мониторинга ARGOS и встроенными GPS приемниками позволило получить данные о полном годовом цикле миграции животных, выявить сезонные особенности их перемещения в зависимости от погодных условий и других факторов среды обитания.

Полевые работы прошли в непосредственной близости от путей миграции и мест зимовки оленей таймыро-эвенкийской популяции – в окрестностях озер Ессей и Еромо.

В ходе исследования был проведен самый масштабный за всю историю проекта комплексный мониторинг животных. Во время наземных и авиационных учетов велась фото- и видео-съемка с последующей идентификацией особей, регистрация мест антропогенного воздействия на стадо, сбор образцов биологического материала, съёмка со спутника и беспилотного летательного аппарата для детального обследования обнаруженных групп животных.

Девять оленей помечены ошейниками со спутниковыми передатчиками – радио-маячками со встроенной системой ARGOS/GPS.

Они станут маркёрами оленьих стад, что позволит дистанционно отследить полный цикл миграции в непрерывном режиме. Сигналы о местонахождении и перемещениях животных круглосуточно поступают в центр обработки данных, а уже оттуда на компьютеры учёных СФУ. В комплексе с ежедневными снимками из космоса треки перемещения помеченных особей помогут построить карты, отражающие суммарный путь, направленность, протяженность и интенсивность движения стада с учетом погодных явлений и состояния пастбищ.

По оценке экспертов, за последние 20 лет таймыро-эвенкийская группировка дикого оленя сократилась с 1 млн особей до 400 тыс. Учитывая такую нисходящую динамику, особо важной задачей сегодня является разработка методических подходов к сохранению биологического разнообразия российского севера. Важным фактором этой работы является определение путей миграции диких оленей. Современная науки пока не знает, от чего зависит продолжительность пребывания оленей в традиционных местах отёла. На сегодня этот срок составляет в среднем 63 дня, что в три раза меньше, чем в 1960-е годы.

До 2025 года планируется выпуск еще 8 атласов.

В том числе дополненных и переработанных изданий «Экологический атлас. Карское море» и «Морские млекопитающие России». Учитывая высокий интерес к последней книге, решено также перевести ее на английский язык.