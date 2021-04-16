Строители и аграрии требуют мигрантов: МВД обратилось к странам СНГ

Замминистра внутренних дел России Александр Горовой в своем выступлении на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ обратился к парламентариям с просьбой усилить разъяснительную работу среди своих соотечественников по поводу соблюдения миграционного законодательства.

Он напомнил про то, что указ президента России «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» действует до 15 июня.

В соответствии с этим документом, иностранцам, находящимся в России нелегально, была предоставлена возможность урегулировать свое правовое положение без применения санкций со стороны правоохранительных органов, сообщает РИА «Новости».

Силовик привел статистику МВД, согласно которой сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, <...> эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — предупредил правоохранитель.

В свою очередь, председатель Совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что пандемия коронавируса COVID-19 существенно ограничила миграционные потоки между странами СНГ, что оказало серьезное негативное влияние на экономику стран Содружества.

«Где-то ощущался дефицит рабочих рук, где-то снизились поступления за счет переводов из-за рубежа. Но так или иначе эффект от приостановки международной миграции почувствовали на себе все», — отметила она.

По словам председателя Совфеда, в период пандемии вопросы регулирования миграционных процессов неоднократно обсуждались в рамках межпарламентского диалога в СНГ. В этой связи в целях ускоренного восстановления экономики правительство РФ прорабатывает возможности упрощенного привлечения иностранных работников в ряд секторов.

«Также планируется создание Единой информационной платформы учета иностранных граждан, включая их цифровые профили. Это позволит трудовым мигрантам получать госуслуги и оформлять документы в электронном виде», — детализировала сенатор.

Она напомнила, что МПА СНГ уже были приняты модельный закон о беженцах и модельный Трудовой кодекс для государств-участников СНГ, а сейчас идет работа над Требованиями к контролю за соблюдением законодательства об охране труда над модельным Миграционным кодексом.

Нахождение трудовых мигрантов в России на нелегальном положении приводит к нестабильной ситуации, подтвердил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, заявление МВД связано с тем, чтобы оградить приезжих от возможного запрета со стороны российских властей на трудовую деятельность в РФ по причине нарушения миграционного законодательства, передает «Дума ТВ».

«Мы приняли законы, которые существенно облегчили пребывание в России граждан из стран СНГ. Два сектора экономики – строительство и аграрный бизнес – требуют огромного количества трудовых мигрантов.

Необходимо навести порядок в оформлении документов по новым правилам, при том, что теперь вся процедура была упрощена и требует всего нескольких дней», — пояснил парламентарий.

Стоит отметить, что число иностранных граждан, нелегально работающих в России, почти двукратно снизилось в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

По данным ведомства, в 2020 году правоохранительные органы пресекли 40 989 правонарушений, связанных с нелегальной работой иностранцев, это на 40% меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, снижение числа въезжающих в страну иностранных граждан привело к двукратному сокращению нарушений правил въезда или режима пребывания в России. Таких нарушений было выявлено на 51,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.