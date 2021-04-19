«Даже «для галочки» не попытались согласовать»

Состояние Навального

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе Алексея Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УФСИН по Владимирской области.

Там же уточнили, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное.

«Его ежедневно осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», - заявили ТАСС в ведомстве.

Как известно, дважды условно осужденный Навальный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу »Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Теперь Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

В начале апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное.

Реакция США

Тем временем в воскресенье в эфире телеканала CNN советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что для России «наступят последствия» в случае смерти Алексея Навального.

«Мы разговаривали с российским правительством насчет того, что происходит с Навальным... Мы сообщили России, что будут последствия, если Навальный умрет», - сообщил Салливан в интервью телеканалу CNN.

В России услышали это заявление Салливана

«Соединенные Штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить, — заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Руслан Бальбек. — А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, - как говорится, дружим, пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так».

Предостережение МВД

Между тем эксперты на самых разных флангах общественной жизни России оценивают решение соратников Алексея Навального по ФБК (Минюст внес эту организацию в список иностранных агентов. — Прим. «Газеты.Ru») созывать людей на несанкционированную акцию.

*А в МВД РФ предостерегли граждан от участия в несанкционированных акциях, анонсированных в некоторых регионах 21 апреля.

«В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в субъектах РФ. МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время», - сказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении, которое приводит «Интерфакс», отмечается, что подразделения МВД и других правоохранительных органов «не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны».

В полиции заявили, что «любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться». Отмечается, что правонарушителей будут задерживать и привлекать к предусмотренной законом ответственности.

Реакция на противоположных флангах

Планирование новых несанкционированных акций вызвано, по мнению журналиста Романа Голованова, тем, что Леонид Волков боится потерять статус лидера. «Лёня, ты удивишься, но «лидером» тебя не считали даже мамкины бунтари, экономившие деньги на завтраках ради дяди Лёши. Это не митинг за Навального. Это митинг за Волкова», — отметил публицист.

Скептически отнесся к митинговой затее и журналист радио «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин.

«А эти бравые ребята даже для галочки ничего не попытаются согласовать? — задается он вопросом. — Раньше как было: мы просили, нам не разрешили или предложили не то. Но мы все равно идём. А сейчас проще: мы идём. Манежка такая же идеальная площадка как и Лубянка 31 января. К ней даже близко никого не пустят. Центр перекроют, машины встанут, по городу весь вечер будут шатания и локальные, порой очень жёсткие задержания. Это все с теми же ребятами проходили. Кто в эти сказки ещё верит?».

По всей России просто физически не найдется 500 тысяч сторонников Навального, даже если их всех собрать в одном месте, высказывает свою точку зрения адвокат Дмитрий Аграновский.

«Ларчик же на самом деле открывается просто, — считает журналист Дмитрий Смирнов. — Заявленные 500 тысяч не набрать, утечка данных вскрыла запредельное число ботов, надо делать хоть что-то, пока корабль не потонул».

Никита Ляховецкий из московского «Яблоко» замечает, что «команда Навального целый месяц пыталась собрать 500 тысяч потенциальных митингующих на своём сайте, и, после провала этой затеи (заметьте, что со всеми накрутками полмиллиона оказались недостижимой цифрой, где же 100 миллионов зрителей с ютуба? Или там накручивать проще?), анонсировала новый гениальный план».

«То есть, все будет как всегда, и цинизм поражает своим масштабом, — рассуждает «яблочник». — Пока Волков и другие сидят в безопасности за рубежом, и их семьям ничто не угрожает, они бросят на амбразуру легковерных молодых сторонников. <...> Организаторам нужно месиво и красивая картинка для СМИ».

Член Общественной палаты России Мария Бутина, чей визит в ИК-2 вызвал резко отрицательные оценки у сторонников Навального, иронизирует, что Леонид Волков — лидер, конечно, «потрясающий». «Сам засел за бугром, а оттуда шлёт войска под дубинки ОМОНа на митинг в свою поддержку, параллельно собирая дань в донатах с западных помощников», — высказалась она.

И, наконец, бывший член штаба Алексея Навального Алена Нарвская считает, что «есть люди, которые хотят вызволить Навального из тюрьмы, но мало кто понимает, что скорее сам окажется за решеткой вместе с ним, чем ему поможет».

«Финальная битва между добром и нейтралитетом»: скорее название остросюжетного блокбастера, а не события из реальной жизни, от которой господин Волков стал полностью и бесповоротно оторван. Провальные зимние акции ничему его не научили: мы строим те же воздушные замки даже в условиях апрельской реальности — то фонарики в небо пускаем, то отмечаем точки на картах в интернете», — пишет она в своем телеграм-канале.