«Покоя не дают»: ждать ли в России «нашествия волков»

Россиянам не стоит бояться «нашествия» волков, так как власти следят за их численностью, выходами к людям и нападениями на скот, сообщил «Газете.Ru» зоолог Дмитрий Руньков.

«Для этого работает охотнадзор — они ходят по лесам, проверяют следы и отмечают количество животных. После этого устанавливается число волков, которое должно быть уничтожено. То же самое при факте нападения на скот, собак или людей: животное находят и убивают. Поэтому нашествия можно не ждать», — уточнил он.

К людям хищники выходя из-за разрушения экосистемы, а следовательно — недостатка пищи, отметил Руньков. «Это тревожный знак. Скорее всего, нападать на скот и собак их вынуждает голод — зимой обычно бывает суровая бескормица. Если говорить о нападении на людей, то за ними, вероятнее, всего, стоят самки, которые защищают детенышей», — пояснил специалист.

Ранее об этом говорила и специализирующаяся на волках зоолог, преподаватель МГУ им. Ломоносова Елена Литвинова.

«По большей части речь идет о вырубке лесов. Из-за такого нарушения экосистемы леса покидают дикие копытные, которые являются главной пищей волков.

Волкам нечего есть, и они выходят к людям. Если бы у нас заботились об естественной экосистеме, то, конечно, было бы намного меньше проблем», — сообщала она «Газете.Ru».

С ней соглашался координатор проектов по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) Александра Карнаухов.

«Конечно, волкам намного легче добыть домашнюю овечку, чем продолжать охотиться на исчезающих копытных. Почти любой городской житель уже может взять квадроцикл или снегоход и заехать в чащу леса, также жилые участки разрастаются. В итоге неудивительно, что и встречи с волками участились», — говорил он.

При этом повадок диких зверей люди, как правило, не знают, поэтому такие встречи нередко заканчиваются трагически, пояснял специалист. «На самом деле волк сам знает, как себя правильно вести, нужно просто ему не мешать и потихоньку уйти. Волк очень боится человека. Но люди сами зачастую подходят, хотят посмотреть или начинают защищаться, хотя волк и не собирался нападать», — рассказывал Карнаухов.

20 апреля был опубликован «Национальный индекс тревожностей», подготовленный КРОС. В компании выявляют и ранжируют фобии на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях.

По значимости для граждан в первом квартале 2021 года на втором месте оказался страх перед «нашествием волков» — эта тема обсуждалась в 5,9 раз активнее, чем в четвертом квартале 2020 года.

По мнению аналитиков, страх перед «нашествием волков» стал актуален в связи с обострением этой проблемы во многих регионах: Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской и Кировской областях, Подмосковье, Коми, Карелии и Бурятии.

Жители Архангельской области, например, за февраль 2021 года 170 раз сообщили в экстренные службы о выходе диких животных в населенные пункты. Подавляющее большинство этих обращений было связано с волками, их видели и в спальных районах Архангельска, пишет журнал «Сноб».

Власти региона в конце марта даже увеличили вознаграждение за добычу волка: до 15 тыс. рублей за самку и 12 тыс. за самца. Раньше за любого убитого волка платили 10 тыс. рублей.

Зоолог Руньков считает нормой сообщения о встречах людей с волками в указанных регионах.

«Там крупные лесные массивы, и волки перемещаются между регионами спокойно. Например, в 2020 году жила крупная стая в Коми, а потом от недостатка еды ушла в Бурятию.

Волки далеко не глупые животные — гораздо умнее собак. Поэтому если в одном регионе уменьшилось количество пищи — а этот хищник съедает около 50 тонн мяса в год — то стая уйдет в другой», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул: истерия по поводу «нашествия волков» может раздуваться искусственно. «Тут проблема в чем, один человек увидел волка у себя в деревне, а затем в соседнем селе заметили еще одно животное. Люди выложили все это дело в соцсетях и стали рассуждать о том, что волки покоя не дают, расплодились. На самом деле это может быть один и тот же хищник», — сказал Руньков, добавив, что волки могут проходить более 50 км ежедневно.

Литвинова вместе с тем уточняла, что часто за волков принимают одичавших собак. «Ведь никто точно не идентифицирует, нападал ли именно волк. Кроме диких псов в некоторых регионах есть гибриды волков и домашних собак. Они ведут себя как хищники, но у них есть и домашние повадки, поэтому выходить к людям для них вполне естественно», — заключила она.

Ранее в Минприроды сообщили «Газете.Ru», что в 2020 году было зафиксировано 210 случаев нападения волков на людей, а на домашних животных волки нападали более 23 тыс. раз.