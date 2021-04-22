«Получит 12 лет, не меньше»: экс-нефролог отказался от признания в убийстве жены

Чистосердечное признание бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова могло помочь ему получить минимальное наказание, считает адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«На мой взгляд, отказ Земченкова от показаний — это неправильно выстроенная линия защиты. И при этом отказе за убийство, наказание за которое от 6 до 15 лет лишения свободы, он по первому разу мог получить 7 лет и в итоге вышел бы через 4,5. Российское законодательство такое позволяет. Сейчас он отказывается и получит 12 лет, не меньше», — сообщил юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Калинов подчеркивает: без достаточной доказательной базы Земченкова бы не арестовали. «Действительно, есть случаи, когда сотрудники полиции давят на подозреваемого, как правило это происходит в случае особо тяжких преступлений. Но здесь не тот случай — мне кажется, доказательная база по данному делу хорошая», — пояснил он.

Кроме того, в делах об убийстве специально проводится медосвидетельствование на предмет наличия телесных повреждений до допроса и после. «Это распространенная практика для того, чтобы потом не было вот таких разговоров. При этом отмечу, что какое бы на него давление ни оказывалось, зачем сознаваться? Сознаются в таких ситуациях люди, когда преступление было, а следователь ему предлагает за сотрудничество квалификацию поменять или смягчающее сделать», — отметил Калинов.

Единственное, чего могут добиться адвокаты — переквалификации дела на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», однако санкции по ней те же, что и за «Убийство», заключил юрист.

О том, что Александр Земченков, которого подозревают в убийстве жены, отказался от признательных показаний, стало известно 21 апреля. «На сегодняшний момент мы можем смело заявить, что у нас самооговор со стороны Александра Юрьевича», — заявил адвокат обвиняемого Михаил Иванов порталу kp.ru. Признаться экс-врача якобы заставили силовики, добавил он.

«Со слов Земченкова, он оговорил себя, признав убийство по неосторожности ввиду получения предложения от оперативных сотрудников. Ему предложили перспективу квалификации его действий по статье 109 УК РФ «Убийство по неосторожности», по которой, как ему было показано, предусмотрен максимальный срок два года колонии, что лучше угрозы отлучения от семьи на срок до 15 лет», — уточнил адвокат.

О том, что показания Земченков давал под давлением правоохранителей, ранее «Газете.Ru» заявлял адвокат потерпевшей стороны Александр Почуев. По данным защитника, в убийстве Земченков признался «в результате 15-часового общения с оперативными сотрудниками, глубокой ночью, находясь под психологическим воздействием».

«У его защитников и у потерпевшей стороны, от лица которой я уполномочен говорить, есть глубокие сомнения в том, что задержанный признался не под давлением следствия. Тем более, что Земченков давал эти показания в два часа ночи, изначально в отсутствие адвоката», — говорил Почуев.

Правоохранители задержали главного внештатного специалиста-нефролога комитета по здравоохранению города, заведующего отделением Мариинской больницы Александра Земченкова 1 апреля 2021 года.

Согласно основной версии следствия, Земченков убил супругу в ходе ссоры, в процессе которой он сообщил, что уходит к любовнице. «После этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры. С целью сокрытия совершенного преступления он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая якобы в указанный день ушла из дома на работу и пропала без вести», — сообщали в ведомстве.

По данным СМИ, через несколько месяцев после исчезновения жены мужчина действительно ушел к любовнице. С Анастасией Сабодаш, которая младше его на 16 лет, Земченков жил вплоть до ареста.

Расследование дела о пропаже Ирины Земченковой возобновили после того, как в 2020 году 92-летний отец пропавшей напрямую обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

После этого были подняты материалы дела. Как оказалось, в день пропажи — 23 февраля 2010 года — женщина не выходила из дома, так как у нее был выходной день. Об этом говорили в своих показаниях родственники и знакомые пропавшей.

«В тот день мама поехала на работу проведать больных, хотя у нее был выходной. Обычно она ездит на машине, но в этот день поехала на метро. Отец просматривал камеру на «Петроградской», я просматривала все близлежащие. Там на входе тоже ее не было. Следовательно, в метро она не входила», — рассказывала дочь Земченко Екатерина.

Поиски женщины длились 11 лет, для этого родственники даже обращались в программу «Жди меня». Однако, как считают следователи, Ирина Земченкова была убита в день исчезновения.