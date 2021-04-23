«Радикальное излечение»: может ли коронавирус победить рак

Коронавирус не убивает раковые клетки, описанные британскими и итальянскими медиками случаи — исключения из правил, сообщил «Газете.Ru» врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«Эти люди — исключение. У них просто, скорее всего, имеются особенности иммунной системы. Например, тот же цитокиновый шторм — то есть переактивация иммунной системы — мог заодно смахнуть и опухоль. В организме активируются те механизмы, которые нам известны, но не совсем пока понятно, как они взаимосвязаны с вирусом», — пояснил специалист.

Убивает ли коронавирус раковые клетки или провоцирует их рост, ученые пока не знают. «В онкологии, чтобы что-то доказать, нужно наблюдать минимум в течение трех-пяти лет. Ставки очень высокие. В опухолях лимфатической ткани тоже принимают участие различные вирусы, которые в итоге могут спровоцировать рост раковых клеток. В этом случае медики уже доказали взаимосвязь между болезнью и вирусом. Влияние коронавируса на раковые клетки никто не исключает, но его нужно изучить», — отметил Черемушкин.

Ученым известно, что некоторые вирусы могут заражать злокачественные клетки и убивать их, рассказал в свою очередь вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Петр Чумаков. «Не исключено, что нечто подобное произошло с пациентами, у которых исчезли опухоли после перенесенной коронавирусной инфекции», — сказал он в разговоре с газетой «АиФ». Однако эксперт призвал не воспринимать эту информацию как руководство к действию: нескольких счастливых случаев недостаточно, чтобы делать выводы.

Онколог Черемушкин добавил, что лечебные свойства вирусов исследуются давно, однако чаще всего они работают в сторону провоцирования опухолевого роста. «Получить системную вирусную патологию, чтобы она избирательно убивала раковые клетки, — это из области фантастики», — уверен медик.

Однако Чумаков обратил внимание, что в мире есть даже специально зарегистрированные вирусные препараты для лечения некоторых опухолей. «Я считаю это направление в онкологии самым перспективным. Дело в том, что

все другие способы терапии нацелены не на радикальное излечение рака, а перевод его в долгую ремиссию — некоторое количество злокачественных клеток все равно остается. Поскольку вирусы заражают все клетки опухоли, это может привести к их полной гибели, и значит, к радикальному излечению», — пояснил вирусолог.

Ранее издание The Daily Mail писало, что в Великобритании несколько онкопациентов побороли рак после заражения коронавирусом. В частности, британские врачи из Королевской больницы Корнуолла описали случай 61-летнего мужчины с лимфомой Ходжкина (злокачественное заболевание лимфатической системы) — диагноз ему поставили летом 2020 года.

Начать химиотерапию врачи не успели — британец заразился коронавирусом. Однако после тяжело перенесенного заболевания у него исчезли несколько очагов рака, говорилось в Британском журнале гематологии.

Два похожих случая описаны в итальянском медицинском журнале Acta Biomedica. Так, 20-летний итальянец с раком лимфатической системы плохо поддавался химиотерапии — болезнь несколько раз рецидивировала. Однако после того, как молодой человек переболел COVID-19, опухоль у него якобы исчезла, пишет издание Corriere della Sera. Коронавирус помог и 61-летнему жителю Милана: после болезни у него уменьшилась опухоль лимфатической системы.