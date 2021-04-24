«Пандемия далека от завершения»: Роспотребнадзор дал советы по шашлыкам на майских

Майские праздники — не повод нарушать сложившийся противоэпидемический режим, сообщил «Газете.Ru» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Несмотря на более благополучную эпидемическую ситуацию, по сравнению с прошлым годом, пандемия коронавируса все еще далека от завершения и продолжает влиять на все стороны жизни россиян. Отдых в праздники должен быть, прежде всего, безопасным.

Поэтому не следует забывать о необходимости соблюдения тех рекомендаций, к которым мы вполне привыкли за год пандемии. И тогда праздники останутся праздниками, а не одной из причин роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией»

, — сообщил он.

Лебедев также призвал не забывать о противоэпидемических правилах во время шашлыков. «Даже на открытой местности, но на ограниченной территории и в большой компании, риск распространения коронавируса вполне реален. И применение маски этот риск снижает. При этом маску следует носить правильно — не на лбу или подбородке. Не следует забывать и о других мерах профилактики, повышающих эффективность защиты — правильном мытье рук и использовании санитайзеров», — пояснил эксперт.

Чтобы не допустить пищевых отравлений, в Роспотребнадзоре советуют тщательно прожаривать мясо и есть его сразу после приготовления.

«Нужно помнить, что в теплую майскую погоду при неправильном хранении практически любые готовые блюда и кулинарные изделия становятся опасными для здоровья уже через 2-3 часа — это касается даже продуктов с длительным сроком хранения. Тепло и влага – очень благоприятные условия для быстрого размножения опасных микроорганизмов», — говорит Лебедев.

При высокой температуре воздуха даже свежее мясо начинает портиться уже по дороге с рынка или магазина, продолжает эксперт.

«Поэтому в процессе приготовления блюд даже из самых, на первый взгляд, свежих продуктов, важна достаточная термическая обработка. Жарка на мангале совсем не гарантирует полного обеззараживания — бактерии умирают лишь при 70-75 градусах.

Опасность может таиться как в недостаточно прожаренном мясе, так и в уже готовом шашлыке, полежавшем на солнышке часа полтора-два. Разумнее делать такое количество шашлыка, чтобы можно было съесть в течение часа. А при необходимости новую «партию» можно всегда дожарить»

, — предупреждает специалист.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Глава ведомства Анна Попова сообщала, что в условиях распространения коронавирусной инфекции есть определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются обратно. «Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», — говорила она.

Путин с Поповой согласился. «Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном, и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам», — сказал президент.

Длинные выходные — с 1 по 11 мая — у россиян были и в прошлом году. В их преддверии Роспотребнадзор призывал «отказаться от пикников на природе» и строго соблюдать режим самоизоляции. Изолировавшихся на даче ведомство призвало избегать контактов с соседями по участку.

«Прошу вас, уважаемые друзья, проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок. Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом», — говорил 28 апреля 2020 года Путин.

Тем не менее уже 12 мая вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что режим самоизоляции на майских праздниках соблюдали не во всех российских регионах. Исследование «Ситимобила» показало, что хотя большинство россиян (66%) провели майские праздники на самоизоляции, треть все-таки отправилась на пикники.

Если 1 мая в стране за сутки выявили 7 933 случая заболевания коронавирусом, то к 11 мая этот показатель вырос на 47% — до 11 656.