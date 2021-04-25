«Шлейф жертвенности»: кто может стать жертвой брачного афериста

42-летняя Ольга из Новокузнецка в конце 2020 года нашла в интернете любовь на расстоянии. «Он написал мне в конце ноября и сразу сказал, что влюбился в мою красоту. Для меня как для разведенки с двумя несовершеннолетними детьми и практически круглосуточной работой это было что-то из ряда вон выходящее», — рассказывает она.

На протяжении нескольких недель новый поклонник подробно интересовался жизнью Ольги — расспрашивал об увлечениях, детях, работе, осыпал комплиментами. Даже присылал цветы и подарки — а то, что за их доставку приходилось платить, она почти не замечала.

«Признаюсь, я влюбилась по уши, и эти розовые сопли залепили мне глаза целиком. Когда приходил курьер с украшением, например, и просил оплатить доставку в 10 тыс., потому что она из другого города, я наивно отдавала деньги и даже не спрашивала», — вспоминает Ольга.

О том, что возлюбленный живет в другой стране, Ольга узнала только спустя два месяца тесного общения — тогда он впервые признался ей в любви и сказал, что в ближайшее время планирует приехать к ней в Россию из Германии, чтобы сделать предложение.

«Вот тут и началось самое интересное. Спустя несколько дней он сказал, что у него умерла мама и срочно нужны деньги на похороны, а у него не хватало. Ну и я взяла из отложенных около 100 тыс. рублей и перевела ему. Еще через день он сказал, что из-за оплаты похорон денег на билет у него нет», — говорит она.

Женщина отправила мужчине еще 80 тыс. рублей, потому что очень хотела увидеться, ведь он заявил, что готов жениться, содержать ее и детей — в каждом разговоре он говорил о бизнесе по производству мебели и огромном доходе.

«Прошел месяц, но он не приехал и перестал мне отвечать в соцсетях. Словно все, что было, оказалось, скажем так, платным прекрасным сном. Я рассказала подруге об этом, после чего мы посмотрели в интернете и узнали, кто такие скаммеры. Мне стало настолько обидно, что я пошла в полицию», — рассказывает Ольга.

Однако правоохранители, по ее словам, сказали, что не смогут ей помочь, ведь никакой информации об аферисте у женщины не было — она знала только то, что он ей рассказывал, но все это могло быть неправдой. Где он живет на самом деле — было неизвестно. «Вот так я и лишилась порядка 280 тыс. рублей. Женщины, не верьте мужчинам и не давайте им денег до реального знакомства и каких-то реальных доказательств, хотя бы истинности имени», — заключила она.

По мнению клинического психолога Инны Поповой, брачные аферисты находят женщин, которые готовы им поверить: они сразу видят, кого можно поймать в ловушку, а кого — нет. Потенциальная жертва скаммера — неуверенная, уязвимая женщина, которая нуждается в признании и любви, отмечает Инна Попова.

«Жертвы крайне редко делятся с друзьями, даже потом, когда уже понимают, что их обманули. Но если бы обращались за помощью к специалистам, то могли бы решить многие проблемы в будущем. Так как «шлейф жертвенности» аферисты прекрасно чувствуют — они выбирают себе тех, кого можно обманывать, кто позволит им это», — разъясняет специалист.

Попова поясняет, что у скаммеров есть определенный психологический портрет. Как правило, мошенник называет возраст в диапазоне от 35 до 55 лет, представляется вдовцом или отцом-одиночкой. Если у него нет детей, то обязательно имеется престарелая мать, которая либо больна, либо умирает в процессе общения.

«При этом о наличии родственников на иждивении обычно сообщают сразу, ведь это еще больше затуманивает мозг потенциальной жертве — в ее глазах он кажется героем. После этого в голове сразу начинают мелькать картинки о том, как у них сложится семья, и он будет поддерживать и помогать», — объясняет психолог.

При этом причину произошедшего женщины зачастую ищут в себе — им сложно принять то, что их обманули.

Прежде чем верить первому встречному, советует Попова, необходимо проверить через поисковые системы и программы подлинность фотографий, которые скаммеры охотно присылают.

«Также можно проверить, откуда приходят письма, если общение через электронную почту, или где зарегистрирован номер телефона при связи через WhatsApp. В большинстве случаев, это будет совершенно не то место, о котором он говорит. Но в этом случае, он скорее всего найдет оправдание. Поэтому лучший способ — сперва встретиться и только потом продолжать общение. Если отказывается, то не стоит продолжать», — заключает специалист.