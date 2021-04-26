О блогерах не подумали: как будет работать закон о просветительской деятельности

В закон о просветительской деятельности могут внести поправки, если депутаты увидят «перегибы» при его применении. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из авторов проекта, депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Пласт, который затрагивает новый закон, ранее вообще никак не регулировался, но говорить, что все пропало и государство берет под жесткий контроль [просветительскую деятельность], пока не стоит. На первых этапах главная задача — для нас, законодателей, и общества, — мониторить практику применения, чтобы не было перегибов. В этом случае можно быстро подготовить поправки в закон и сгладить», — пояснил парламентарий.

Так Андрей Альшевских ответил на критику, которая раздается в адрес нового закона с тех пор, как правительство опубликовало проект постановления «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности». Этот документ возмутил не только профессиональное сообщество, но и обычных россиян, поскольку он, по их мнению, накладывает ограничения на деятельность блогеров, которые выкладывают в соцсети рецепты, уроки йоги, обзоры фильмов или мастер-классы по декупажу.

Альшевских поясняет, что авторы законопроекта изначально не предполагали, что он распространится на «блогеров, которые сейчас очень сильно переживают». Теперь, по его мнению, одной из задач чиновников станет забота о том, чтобы закон не затрагивал интересы авторов роликов по выращиванию белых грибов на даче или выпечке овсяного печенья.

«Мы полномочия передали правительству. Согласно нашему закону, этими нюансами будет заниматься правительство.

Будем надеяться, что прежде, чем правительство будет утверждать данное постановление, оно максимально изучит предложения, критику, учтет мнения людей.

Если не удастся, предположим, их учесть, тогда должен быть мотивированный отзыв — позиция правительства, развернутый ответ, чтобы снять все недопонимания», — уточняет депутат.

Законодатель добавил, что закон регулирует работу учебных и культурных заведений — в тексте документа прописано, что контролем будут заниматься именно учредители.

«В школах, например, учредители, — это муниципальное образование. То есть учредителю нужно знать, что в школах и на других его площадках преподается под видом просветительской деятельности. В частности, регулирование нужно для того, чтобы не разжигать национальную, религиозную вражду и так далее. Там четко прописано, в какой сфере и по каким направлениям будет упорядочена деятельность», — рассказывает Альшевских

Депутаты и сенаторы внесли проект закона о просветительской деятельности в Госдуму в ноябре 2020 года. Документ сразу же вызвал большой резонанс. Против него, в частности, выступили члены Российской академии наук (РАН) и популяризаторы науки.

В начале января 2021 года Российская академия наук (РАН) направила в Госдуму запрос об отзыве законопроекта о просветительской деятельности. На заседании президиума РАН ее президент Александр Сергеев выражал опасение, что закон станет препятствием для популяризации науки и установления международных связей. В обращении группы ученых, опубликованном в газете «Троицкий вариант», необходимость лицензирования и регламентации просветительской деятельности была названа «оскорбительной».

«Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни, — говорилось в декларации. — Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас».

Несмотря на протесты ученых, в марте нижняя палата парламента приняла документ в третьем, окончательном, чтении. После этого академия обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом не подписывать скандальную законодательную инициативу. Однако 5 апреля глава государства утвердил закон — он вступит в силу с 1 июня 2021 года.

Под просветительской деятельностью, которая регламентируется законом, подразумевается организация презентаций, лекториев, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий, размещение информационно-печатной продукции, видео- и аудиопродукции, в том числе в интернете, создание просветительских интернет-порталов. Заниматься этим можно будет только на основании договоров об оказании услуг.

Физлица и индивидуальные предприниматели, которые заключают такой договор, должны быть совершеннолетними, иметь опыт педагогической работы не менее двух лет, у них не должно быть судимостей или ограничений к занятию педагогической деятельностью. Юридические лица могут заниматься просветительством, если их нет в реестре НКО, выполняющих функции иноагента, за ними не числится долгов по налогам, сборам и другим платежам.

Все это по-прежнему вызывает вопросы у членов профессионального сообщества.

«Совершенно непонятны и ограничения на просветительскую деятельность в организациях образования. Например, мы приглашаем иностранного профессора, нобелевского лауреата прочитать лекцию о своих научных достижениях на фестивале науки «Наука 0+». Ежегодно к нам приезжают несколько нобелевских лауреатов из-за рубежа. Согласно проекту постановления, им нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости, об отсутствии социально опасных заболеваний и так далее? Это странно звучит», — заявлял в связи с принятием закона вице-президент РАН Алексей Хохлов РБК.

С ним соглашался научный сотрудник ГАИШ МГУ им. П. К. Штернберга Сергей Попов. «По сути, авторы проекта говорят, что какой-нибудь нобелевский лауреат, который до этого никогда популяризацией науки не занимался, не имеет права ей заниматься», — говорил он.

Попов подчеркивал, что проект постановления, по сути, приравнивает просветительскую деятельность к педагогической, хотя закон об образовании фиксирует то, что это две «принципиально разные деятельности».

Протест против инициативы также выразили создатели и руководители независимых российских просветительских проектов и организаций. Петиция против поправок о просветительской деятельности на сайте Change.org за три месяца набрала почти 250 000 подписей.

Авторы обучающих роликов и мастер-классов в интернете, тем временем, сочли, что закон будет направлен и против них, поскольку под просветительской деятельностью понимается и размещение информационно-печатной продукции, видео- и аудиопродукции в интернете. «Мы с сыном детские поделки на камеру делаем и в YouTube выкладываем. Похоже, мы тоже подпадаем», — писала, например, в Twitter одна из пользовательниц. Исходя из объяснений депутата Госдумы Андрея Альшевских, теперь о том, чтобы к таким людям, как она, закон не применялся, должно позаботиться правительство Российской Федерации.