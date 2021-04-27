«На качестве образования не скажется»: школам рекомендованы каникулы с 1 по 10 мая

В период с 4 по 7 мая школам рекомендуется не работать, такие предписания выдало Министерство просвещения. «Работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», — приводит ТАСС слова главы ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, дежурные группы в детсадах будут работать для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб, если в этом возникнет необходимость.

«Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май — это в основном повторение пройденного материала», — добавил он.

Министр подчеркнул, что решение об объявлении каникул с 1 по 10 мая носит рекомендательный характер.

В Калининградской области, например, школы и детсады продолжат работать в дополнительные майские выходные дни.

«В связи с тем, что многие представители бизнеса и их сотрудники в праздничные дни продолжат работать, мы посчитали правильным не лишать их младших детей возможности быть в детских садах, а старших спокойно закончить учебный год и подготовиться к итоговой аттестации и выпускным работам в школах», — написал глава региона Антон Алиханов в своем Instagram.

В Подмосковье, наоборот, образовательные учреждения для детей уйдут на каникулы с сохранением заработной платы сотрудникам. Такое решение приняли в Минобразования региона. Как отметила глава ведомства Ирина Каклюгина, об этом проинформированы все подмосковные образовательные учреждения.

«Если 4-7 мая в школе было запланировано проведение всероссийских проверочных работ, то их перенесут. Это касается и других контрольных работ. Информацию о новых датах можно будет узнать у директора или классного руководителя», — добавила она.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о том, что выходные будут не только с 1 по 3 и с 8 по 10 мая включительно, но и с 4 по 7 мая. Об этом решении он сообщил во время встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой.

Попова отметила, что прерывание праздничных дат несет в себе определенные эпидемиологические риски. Это происходит из-за того, что россияне, уехавшие за город на отдых, вынуждены возвращаться на эти три дня обратно, а потом снова уезжать, используя при этом общественный транспорт. Поэтому она предложила главе государства установить единые праздничные дни. Непрерывные выходные, по ее словам, позволят санитарным властям контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

При этом далеко не все работодатели остались довольны нововведениями. По данным исследования Headhunter, почти 40% опрошенных компаний однозначно не поддержали увеличение числа праздничных дней, передает РИА «Новости». Еще 23% заявили о своем отрицательном отношении.

При этом в Кремле отметили, что за неисполнение указа работодателей наказывать не будут.

«Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни, они, соответственно, также будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, <...> там другая ситуация», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Те, кто все-таки отправятся на увеличенные майские каникулы, планируют провести их дома или на даче. «Большинство респондентов (42%) рассказали, что планируют провести майские праздники дома. Около 32% участников опроса решили отправиться на дачу. Еще 11% поедут в путешествие по России», — следует из опроса «Авито», передает РИА «Новости».

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин уже рассказал, куда намерены поехать россияне с 1 по 10 мая. По его словам, наиболее популярные направления — Крым, Краснодарский край, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.