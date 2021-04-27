Невидимый враг: чем опасен COVID-19 для детей

— Как дети переносят коронавирусную инфекцию нового типа?

— Коронавирусную инфекцию SARS COV2 (COVID-19) дети переносят по-разному. Чаще всего они болеют легко. Более того, часть детей, и не малая, вообще переносит болезнь бессимптомно. Но это не значит, что нет проблем. Есть даже две проблемы. Во-первых, больные являются источником для инфицирования окружающих: в школе, семье, где угодно. Например, ребенок болел бессимптомно и инфицировал всех членов семьи, которые продолжают распространять вирус. Иногда COVID-19 напоминает легкое течение ОРВИ, и в этих случаях дети тоже являются разносчиками инфекции. Это первое.

Вторая проблема – через месяц-полтора у ребенка, который болел легко или бессимптомно, может развиться тяжелое осложнение – мультисистемный воспалительный синдром, который по клиническим проявлениям напоминает синдром Кавасаки: высокая лихорадка, дерматит, хейлит, стоматит, лимфоаденопатия, признаки системного васкулита. Причем происходит это внезапно: вот ребенок вроде бы выздоровел, а через месяц-полтора оказывается в больнице. Недавно у нас был такой случай — родители болели, ребенок был здоров. А через полтора месяца ребенок поступает к нам в тяжелейшем состоянии: лихорадка, температура 39 градусов, интоксикация, клиника мультисистемно-воспалительного синдрома, когда сразу страдают несколько органов. Это уже не инфекция, это тяжелые последствия инфекции.

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Распознать COVID-19 у детей сложно, так как симптомы, наблюдаемые у взрослых при этом заболевании, частно не проявляются у детей. Как я уже говорила, большинство из них переносит коронавирусную инфекцию как легкое ОРВИ, кроме того, дети крайне редко теряют обоняние и вкусовые ощущения. Конечно, бывают и тяжелые случаи коронавирусной инфекции среди детей, но намного реже, чем у взрослых пациентов. Эти дети обязательно госпитализируются.

— Давайте немного подробнее остановимся на тех последствиях, которые наблюдаются у детей после перенесенного COVID-19...

— Дети, переболевшие COVID-19, в течение нескольких месяцев после выздоровления могут легко заболеть бактериальной инфекцией, например, пневмонией в тяжелой форме. Вроде бы здоровый ребенок, перенес коронавирусную инфекцию, перенес легко. Однако у него снижена сопротивляемость организма, причем снижена довольно долго.

— То есть получается, что COVID-19 оказывает какой-то комплексный угнетающий эффект на иммунную систему?

— Да. Этот аспект еще мало изучен, поэтому нельзя сказать точно, когда и какие возникают иммунологические последствия, но просто по опыту мы видим, что эти дети потом тяжелее болеют инфекционными заболеваниями. Сопротивляемость у них определенно ниже. На самом деле, это очень характерно и для других инфекций. Например, инфекционный мононуклеоз или корь тоже имеют иммуносупрессивный эффект. Это хорошо изученные болезни, когда снижение иммунитета наблюдается 2-3 месяца — достаточно долго. В случае с COVID-19 у меня складывается впечатление, что происходит аналогичный процесс, потому что в результате редко болеющие дети вдруг поступают к нам с тяжелейшей пневмонией. Некоторые дети на фоне мультисистемного синдрома дают тяжелое осложнение на почки и на сердце.

— То есть получается, что представление о том, что для детей COVID-19 не особенно опасен, на самом деле не соответствует действительности?

— Конечно.

- Что же тогда делать родителям, если где-то в очаге инфекции оказались дети? Например, если заболел кто-то из родителей, или инфекция появилась в коллективе, где находится ребенок? Что можно предпринять?

— Главная мысль заключается в том, что это все-таки респираторная вирусная инфекция, и методы профилактики для всех вирусных инфекций одинаковы. Они имеют два основных направления.

Первое направление – это уменьшить вероятность инфицирования или хотя бы количество инфекционного возбудителя.

Это то, чему мы сейчас научились – маски, мытье рук, орошение полости носа соленой водой, лучше всего морской. Для этого есть специальные растворы, позволяющие смыть, уменьшить количество вируса, попавшего в организм, если это вдруг произошло. Очень хорошо для профилактики использовать спрей, капли, гель или мазь на основе препаратов интерферона альфа.

Второе направление профилактики – это повышение иммунитета.

Вести здоровый образ жизни, гулять, дышать свежим воздухом, долго не сидеть у компьютера. Кстати, вести здоровый образ жизни - самое сложное. Кроме того, обязательно нужно, чтобы носоглотка и зубы были здоровы. Для этого ребенка надо регулярно показывать ЛОР-врачу и стоматологу. Иногда родители спрашивают: «Почему ребенок болеет?» А у него во рту все зубы кариозные, или в носоглотке запущенный аденоидит. Важно, чтобы в организме не было очагов хронической инфекции.

Если же ребенок находится в близком контакте с инфекцией, например, если заболел кто-то из членов семьи, то рекомендуется в профилактических целях назначить ему — пока существует опасность заболеть — Арбидол (умифеновир).

— Получается, детям, как и взрослым, необходимо носить маски?

— Конечно. Разумеется, маска полностью не спасет от вирусов, но она позволит уменьшить количество, попавших в организм. Недавно было опубликовано очень интересное исследование: ученые отметили, что в этом году практически не было гриппа и в разы снизилось количество случаев острых респираторных заболеваний. Почему? Да просто потому, что мы соблюдали эти, казалось бы, примитивные меры профилактики.

— Дети – это достаточно общее понятие. Можно ли говорить о том, что дети какого-то возраста больше подвержены тяжелому течению заболевания или у них чаще наступают какие-то негативные последствия после COVID-19?

— Есть группы детей, которые действительно склонны к частым заболеваниям. Во-первых, это младенцы, так как они еще плохо защищены собственным иммунитетом. Во-вторых, дети, которые родились недоношенными. В-третьих, дети раннего возраста, лет до 3-4. Кроме того, в группе риска дети из социально неблагополучных семей, дети с хроническими заболеваниями: болезнями ЛОР-органов, сердца, почек, аллергики. Они более подвержены заболеваниям любыми респираторными инфекциями, в том числе и коронавирусом. Дети, ослабленные по какой-то другой причине: например, они только что перенесли тяжелое заболевание. Очевидно, если снижена иммунная защита, то вероятность заразиться выше. И, разумеется, риск выше, если они посещают какие-то детские коллективы.

— Каковы клинические рекомендации Минздрава относительно профилактики и лечения детей от коронавирусной инфекции нового типа?

— В отношении профилактики и лечение COVID-19 у Минздрава есть очень четкие рекомендации, которые во многом отражают международные гайдлайны. В Клинических рекомендациях от 8 февраля 2021 года указано, что ребенку с легким течением коронавирусной инфекцией COVID-19 необходимо назначить препараты интерферона альфа. Например, эндоназально Генферон лайт в виде капель или спрея. Более сильное, системное действие оказывают свечи. Поэтому, если ребенок заболел, то есть смысл не только вводить препараты интерферона в носовые ходы, но и сочетать с введением ректальных свечей. Это рекомендации для детей с легким течением заболевания. Если же у ребенка заболевание средней степени тяжести, то мы должны одновременно назначить препараты интерферона и как раз Арбидол.

— А с какого возраста можно применять эти препараты?

— Собственно Арбидол - с двух лет, а интерфероны - с рождения, можно даже недоношенным детям. До двух лет - только препараты интерферона альфа. Ну и тут, конечно нельзя забывать, что если нет признаков бактериальной инфекции, то антибиотики не назначаются.

— Расскажите, пожалуйста, а насколько рекомендации Минздрава совпадают с подходами к лечению, принятыми в других странах? Например, тот же Арбидол используется только в России, или и в других странах мира тоже?

— Вообще он широко используется и в других странах. Например, в Китае, Иране. Китайцы провели широкомасштабные исследования по эффективности и безопасности умифеновира при COVID-19, и теперь сами производят умифеновир. Понятно, что препарат с успехом применяют в странах постсоветского пространства. Кроме того, очень интересное исследование провели ученые из США: они изучили in vitro антивирусную активность против коронавируса у 48 препаратов, в том числе и у умифеновира. Этот тест показал высокую эффективность умифеновира.

— Давайте мы попробуем подвести некий результирующий итог этой беседы. Что мы можем посоветовать родителям для профилактики заражения их детей COVID-19, и что делать, если ребенок все же заболел?

— Есть один важный нюанс, о котором необходимо упомянуть: лечение вируса надо начинать рано, при первых признаках заболевания. Если человек болеет уже несколько дней, то прием противовирусных препаратов менее эффективен. Согласно рекомендациям ВОЗ, противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с момента появления симптомов заболевания. Дело в том, что противовирусные препараты не уничтожают вирусы, они прекращают их размножение. Поэтому, при первых признаках респираторного заболевания нужно применять интерферон альфа и Арбидол, они продаются без рецепта. И желательно создать максимальную изоляцию больного от других членов семьи. И обязательно вызвать врача, чтобы спланировать дальнейшее лечение.