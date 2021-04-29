Нападения в России и на Украине: что известно о неонацистской группировке М.К.У.

Сотрудники ФСБ и СКР провели спецоперацию по задержанию 16 членов украинской организации неонацистов М.К.У. в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. По данным следствия, они совершали насильственные преступления, занимались пропагандой экстремизма, а также готовили подрывы административных зданий органов власти и вооруженные нападения на жителей России.

В ходе обысков у членов экстремистской организации силовики нашли холодное оружие, множество «флешек» и средств коммуникации с инструкциями по изготовлению «средств террора». На электронных носителях содержались отчеты об уже совершенных и планируемых терактах и экстремистских акциях, отснятые и направленные главарю организации Егору Краснову видеоролики.

В ходе опросов в рамках уголовного дела задержанные подтвердили, что Краснов с Украины координировал их террористическую и экстремистскую деятельность.

«Вовлечение новых членов в преступную деятельность велось поэтапно. Так, вначале главарем «М.К.У.» предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур.

В последующем — совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В марте нынешнего года ФСБ сообщила о поимке 13 членов М.К.У. в Геленджике и одного активиста этой неонацистской организации в Ярославле.

Операция проводилась вместе в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 282.1 «Организация экстремистского сообщества и участие в нем». Возраст задержанных в Геленджике варьируется от 16 до 30 лет. Большинство из них родились в 2001-2002 годах.

Группировку М.К.У. (расшифровывается как «Маньяки: культ убийства») в 2019 году создал 21-летний житель Днепра Егор Краснов, использующий в Сети псевдоним Егор Яковлев. Члены организации призывали к очистке расы, а также к беспорядкам и нападению на представителей правоохранительных органов.

Широкой публике о группировке стало известно в январе прошлого года, когда Краснова задержали на Украине за несколько нападений с ножом на бездомных людей, а также на представителей кавказских или ближневосточных этносов.

Видео своих преступлений он публиковал в Telegram. Также глава группировки сообщал о планах будущих нападений и говорил, что рано или поздно покончит с собой.

Задержали Краснова после того, как он с другом напал на двух мужчин на набережной Днепра: злоумышленники прыснули в лицо своим жертвам газ из баллончика, повалили на асфальт, взяли все, что было в карманах, а потом Краснов несколько раз ударил одного из них ножом.

Потерпевший остался жив, в ходе показаний он вспомнил, что у нападавшего были наколки в виде нацистских и неоязыческих крестов. По ним Краснова и опознали.

«Я создал ячейки в больших городах Украины и России. Начал координировать их дистанционно. Все ячейки начали действовать сообща, успешно проводить акции прямого действия и развиваться, как живой организм», — говорил нацист на допросе.

По его словам, члены ячеек проводили нападения и убийства по всей Украине и России и планировали теракты во всех городах «в дни очищения».

«Так и была сформирована структура систематической смерти врагов идеологии национал – социализма», — пояснял Краснов.

Краснов был помещен в СИЗО Днепропетровска, однако, по данным украинских СМИ, приговора в его отношении все еще нет. Более того — судя по всему, у главы группировки есть возможность до сих пор координировать деятельность ячеек М.К.У.

В январе — то есть еще до задержания членов М.К.У. в Геленджике и Ярославле — арестованный в Москве местных житель «скинхед» Алексей Нарзяев, которого подозревают в убийствах бездомных, трудовых мигрантов и бродяг, на допросе рассказывал, что Краснова курирует Служба безопасности Украины.

В опубликованном видео допроса Нарзяев говорит, что получал инструкции от Егора «Маньяка» из Днепропетровска проводить «акции прямого действия». Другой активист М.К.У. из Львова — некий «Гнев Перуна» — поручил Нарзяеву убить какого-нибудь алкоголика и прислать ему видео с подтверждением.