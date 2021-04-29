За яйца и деньги: как пенсионеров убеждают привиться

Губернаторы Кировской и Брянской областей удивились решению коллег из других регионов материально поощрять пенсионеров за вакцинацию.

«Кировская область входит в тройку ведущих регионов по вакцинации 65+. У нас один из самых высоких показателей. Мы считаем, что пропаганда здорового образа жизни, забота о старшем поколении, качественная работа медорганизаций, разъяснения о необходимости прививки гораздо эффективнее.

Как можно обменять жизнь и здоровье, к примеру, на десяток яиц?» — заявил глава региона Игорь Васильев беседе с «Газетой.Ru».

Брянский губернатор Александр Богомаз в свою очередь считает, что чиновники должны своим примером показать необходимость вакцинации.

«Мы в Брянской области еще в ходе третьей фазы испытания вакцины привили всех чиновников, руководителей силовых структур, глав муниципальных районов. В октябре привился я, моя жена и мои дети. И сегодня мы идем и всем объясняем, что для того, чтобы спасти самих себя и близких, нужно прививаться.

Делайте все, как я. Мы должны показать людям пример. По-моему, человек должен идти с пониманием, почему он должен привиться. Это необходимо для спасения здоровья и людей», — подчеркнул Богомаз.

Ранее в ряде регионов анонсировали меры по стимулированию вакцинации среди россиян старше 60 лет. Так, пенсионерам из Хабаровского края за прививку с 29 по 30 апреля выдадут десяток яиц. Призы выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольска-на Амуре. Подарки доставлены в 14 пунктов вакцинации по региону.

В Москве с 27 апреля по 1 июля проходит программа «Миллион призов» #ПобедимCOVIDвместе». За вакцинацию пожилые москвичи получают подарочную карту номиналом в тысячу рублей или призовые баллы, которые можно потратить до 31 декабря 2021 года в партнерских магазинах, аптеках и кафе.

Тысячу рублей выдадут и жителям Магаданской области старше 60 лет. Больше заплатят чукотским пенсионерам — оформить заявку на единоразовую выплату двух тысяч рублей они смогут с 11 мая.

Программу стимулирования к прохождению вакцинации разрабатывают и власти Санкт-Петербурга, сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению города.

В Тульской области министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов предложил сотрудникам, прошедшим вакцинацию, выделять выходной, а также выдавать талоны на бесплатные обеды в заводских столовых. При этом уже сейчас жители, которые сделали прививку от коронавируса, могут бесплатно попасть на концерты, спектакли, выставки, а также матчи футбольного клуба «Арсенал».

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. В настоящий момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

27 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в стране произведено 28 млн комплектов доз трех отечественных вакцин. Она подчеркнула, что вакцинацию уже полностью прошли 7,7 млн россиян, при этом из этого числа почти половина приходится на граждан старше 60 лет. Первый компонент препарата при этом получили 12,1 млн человек. Также Голикова допустила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть сформирован к сентябрю.