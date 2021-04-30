Автобус с детьми перевернулся на Ставрополье. Главное

В Ставропольском крае при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли по меньшей мере пятеро детей 13-14 лет, еще 13 человек пострадали.

По данным полиции, ДТП произошло в 16.40 на 535-м км автодороги Астрахань — Ставрополь. Как передает Telegram-канал «Life Shot», за несколько секунд до аварии легковой автомобиль марки «Лада» пошел на обгон микроавтобуса, в котором ехали дети, а на навстречу ему двигался КамАЗ, груженный асфальтом.

Водитель не успел вернуться в свой ряд, задел по касательной грузовик — водитель резко затормозил и опрокинулся на дорогу, после чего произошло столкновение с ехавшей навстречу маршруткой с детьми

Сперва сообщалось о шестерых погибших детях, однако позднее выяснилось, что одного ребенка удалось реанимировать. В больнице Грачевского района Ставропольского края, в свою очередь, сообщили ТАСС о четырех погибших.

«В реанимации шесть человек, двое — в тяжелом состоянии. Визуально от 12 до 15 лет, подростки. Всего пострадавших 16 человек, предварительно, трое взрослых, остальные дети. Четыре ребенка скончались на месте, двое — в тяжелом состоянии в реанимации, остальные стабильно тяжелые», — заявил собеседник агентства.

Глава Грачевского района Сергей Филичкин сообщил, что для пострадавших в ДТП подготовили пункт временного размещения в местной школе. «Помощь оказываем. В школе готовы к размещению пострадавших. Готовы разместить и обеспечить горячим питанием», — уточнил он.

На место ДТП выехали следователи. В пресс-службе МЧС России ТАСС добавили, что также к месту ДТП следуют психологи краевого главка ведомства. Кроме того, туда также направлена группа спасателей в составе девяти человек и двух единиц техники.

«По данному факту по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка. Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили kp.ru в пресс-службе Прокуратуры Ставропольского края.

Известно, что все дети были учащимися волгоградской школы олимпийского резерва №2. Они принимали участие в «Кубка Феникса», 20-30 апреля в Волгограде проходит суперфинал турнира, сообщили «Интерфаксу» в Минспорта КЧР.

«По предварительной информации, команда ехала в Черкесск на межрегиональный турнир по баскетболу среди женских команд 2008-2009 годов рождения», — сказал сотрудник регионального министерства.

Тем временем соревнования, на которые ехала женская баскетбольная команда спортивной школы из Волгограда, не были ни с кем согласованы, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Волгоградской областной федерация баскетбола. По их данным, команда поехала в Черкесск по инициативе директора школы.

«Официальных соревнований в календаре нет. Ни областная Федерация баскетбола не давала разрешения, ни комитет по спорту — ни областной, ни городской.

Как получилось, что команда вообще туда поехала? Наверняка об этом надо спросить у директора школы. Это произошло по инициативе школы. Директор туда уже выехал. К сожалению, мы не можем пока связаться с тренером», — рассказали в ведомстве.

Между тем, как уточнили РИА «Новости» в ГИБДД, за рулем микроавтобуса, который перевозил детей, был кто-то из их родственников.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП на Ставрополье детей. «Столкнулись грузовик и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск. Об этом очень тяжело писать… Пятеро детей погибли… Это горе, это настоящая и пронзающая боль. Соболезную родителям», — написал он в Instagram.

Владимиров выехал на место происшествия. Там уже находится руководство Минздрава края и регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «В поддержку местным врачам направлены медики из Ставрополя. В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в краевые медучреждения», — добавил глава региона.