«Идеальный шторм»: почему Бразилия стала лабораторией для новых штаммов коронавируса

Бразилия становится идеальным местом для появления новых — более опасных — штаммов коронавируса из-за попустительства властей страны, приводит РИА «Новости» слова Доминго Альвеса, профессора медицинского факультета Университета Сан-Паулу.

«У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — пояснил ученый.

Он указал на исключительную опасность амазонского штамма (P.1), после выявления которого в городе Манаус в стране начался «откат сценария» — в группу риска входят все более молодые люди, в том числе беременные женщины.

В этой связи и на фоне дальнейших мутаций вируса специалист предупредил о возможности осуществления самых плохих сценариев течения пандемии.

Ухудшает положение и появление новых штаммов в ходе кампании по вакцинированию населения: попадание вируса в организм вакцинированных людей запускает биологическое давление, которое ведет к дальнейшим мутациям уже мутировавшего вируса и может стать причиной появления штаммов, преодолевающих «щит антител», добавил Альвес.

Бразилия настолько плохо справляется с кризисом COVID -19, что Мигель Николелис, профессор Университета Дьюка, сравнил происходящее в стране с неконтролируемой ядерной реакцией.

Вирус быстро распространился, чему способствовал постоянный отказ президента Жаира Болсонару принять меры по изоляции для сдерживания вспышки инфицирования.

Все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем развиваются. Когда вирус реплицируется или копирует себя, он иногда немного изменяется, что является нормальным для вируса. Эти изменения называются «мутациями».

Когда вирус широко циркулирует в популяции и вызывает множество инфекций, вероятность его мутации возрастает. Чем больше у вируса возможностей для распространения, тем больше он реплицируется и тем больше у него возможностей для изменений.

Большинство этих различий несущественны. Некоторые из них могут даже нанести вред выживанию вируса. Но некоторые могут сделать его более заразным или опасным, передает BBC.

В прошлом месяце ученые в Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса, который сочетает в себе 18 мутаций.

«Новый штамм из города Белу-Оризонти имеет общие характеристики с вариантами, которые уже циркулировали в Бразилии, но у него также есть новые особенности», — рассказывал Ренато Сантана, вирусолог из Федерального университета Минас-Жерайс.

По его словам, новый вариант включает те же гены, что и модифицированные штаммы, известные как P1, британский и южноафриканский варианты COVID.

Отметив, что еще рано оценивать, является ли новый штамм более трансмиссивным или смертельным, медик сказал, что у него есть общие мутации с теми вариантами, которые предполагают более высокий риск смерти.

О новом варианте вируса заговорили нынешней весной, когда в Бразилии был зарегистрирован рекордный показатель суточных смертей от COVID-19 — более четырех тысяч.

COVID научился обходить иммунитет

Также в апреле международная группа исследователей нашла доказательства того, что вариант коронавируса P.1, который впервые был обнаружен в некоторых частях Бразилии, может быть в два раза более опасным, чем предыдущие штаммы, сообщал журнал The Science.

Вариант SARS-CoV-2 P.1 впервые был выявлен в Манаусе, столице штата Амазонас. Исследования показали, что вирус возник в конце прошлого года и начал распространяться в ноябре. Он быстро стал доминирующим штаммом. Предполагается, что он может заражать людей, которые уже были инфицированы первоначальным штаммом COVID.

В начальный период заражения им были инфицированы около 70% жителей города. Вскоре вариант P.1 распространился по Бразилии, а затем и по миру — на сегодняшний день он обнаружен в 37 странах.

Исследователи определили, что у вируса было 17 идентифицируемых мутаций и что три мутации белка-шипа — N501Y, E484K и K417T — вызывали особое беспокойство, потому что они, по-видимому, позволяли вирусу более прочно связываться с клетками человека, а в некоторых случаях даже помогали избегать антител. Ученые также нашли доказательства того, что этот вариант может уклоняться от иммунного ответа организма на предшествующие штаммы вируса.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), бразильский вариант коронавируса в настоящее время является также доминирующим штаммом, циркулирующим в США.

Мутации по всему миру

Еще один опасный штамм коронавируса нового типа — вариант B.1.617, который впервые появился в Индии в октябре 2020 года. Есть опасения, что этот вариант в настоящее время способствует резкому увеличению числа случаев коронавируса в некоторых частях этой страны.

Вариант B.1.617 имеет несколько мутаций — E484Q, L452R и P681R — которые могут облегчить его передачу или сделать его устойчивым к иммунному ответу на вирус.

Есть также и британский вариант коронавируса, он называется B.1.1.7. или B117. Впервые он был обнаружен в Кенте в сентябре 2020 года и вызвал резкое увеличение числа случаев заболевания в Великобритании. Этот вариант в настоящее время является одним из доминирующих штаммов в Великобритании и распространился во многие другие страны.

Недавние исследования Университета Эксетера и Бристоля показывают, что вариант B117 обуславливает более высокую вероятность госпитализации и смерти, чем исходный штамм.

Есть и южноафриканский вариант COVID, обозначаемый как B.1.351, он имеет некоторые из тех же мутаций, что британский и бразильский штаммы. Он не считается более смертоносным, чем исходный штамм, но известно, что он имеет свойства, способствующие более быстрому распространению.

Стоит отметить, что новые штаммы коронавируса имеют те же ключевые симптомы, что и исходный штамм, включая высокую температуру, постоянный кашель, а также потерю вкусовых ощущений и обоняния.