Новые ограничения: власти Турции закрывают магазины из-за коронавируса

С 7 мая магазины в Турции смогут продавать только основные продукты питания, средства гигиенты и корм для домашних животных, отмечается в распоряжении МВД страны. В этот перечень также входят косметические средства, кроме парфюмерии и средств для макияжа. Ограничения касаются и сетевых супермаркетов.

В ведомстве добавили, что вводится запрет на торговлю электроникой, игрушками, канцтоварами, одеждой, аксессуарами для автомобилей, посудой и садовыми принадлежностями. Ранее были введены ограничения на продажу спиртных напитков.

Новые меры вводятся «с целью предотвращения скопления людей в период локдауна».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с вечера 29 апреля. Он продлится как минимум до 5 часов утра 17 мая. В это время запрещена работа всех организаций и учреждений, за исключением тех, работу которых разрешило местное министерство внутренних дел (например, продуктовые магазины, аптеки).

Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. При этом бронирование отелей не является уважительной причиной для таких перемещений. В стране также введен комендантский час — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, — но на иностранных туристов он не распространяется.

Локдаун был введен на фоне ситуации с коронавирусом. 16 апреля в стране был установлен рекорд по количеству новых случаев за день — их было выявлено 63 082. Затем суточный прирост сократился в два раза, однако до сих пор остаётся на достаточно высоком уровне - около 25 тыс. заразившихся, согласно данным сайта worldometers. При этом ежедневно в стране от осложнений, возникших в результате коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний умирают 350-400 человек, что также является рекордным показателем.

Всего в стране установлено почти 5 млн случаев COVID-19, более 41 тыс. пациентов умерли, 4,5 млн выздоровели. Как отмечают специалисты американского университета Джонса Хопкинса, в Турции на 100 тыс. местных жителей приходится 5,8 тыс. заболевших.

Из-за обстановки с коронавирусом Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. На конец апреля российские туроператоры завершили вывоз россиян из Турции. Там остаются только самостоятельные туристы. По данным Росавиации, их будут вывозить вплоть до начала лета, программа этих вывозных рейсов будет корректироваться перевозчиками с учетом загрузки.

Вывоз пассажиров продолжат «Аэрофлот», S7, NordWind и Utair. В мае к ним присоединятся турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus, рассказали в Росавиации. В агентстве отметили «слаженную работу авиакомпаний, нацеленную на предоставление максимального комплекса услуг при возвращении соотечественников и членов их семей в Россию».

На данный момент из Турции возвращено 73,2 тыс. пассажиров.

С 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, из них 277 рейсов совершили российские авиакомпании. В течение мая планируется перевезти еще около 21,5 тыс. россиян.

При этом, как показывает опрос HeadHunter, ограничение авиасообщения не повлияло на отпуск 86% опрошенных россиян. 49% респондентов планируют провести отпуск, путешествуя по России, 28% будут заниматься бытовыми делами, 24% собираются провести отпуск на даче.

При этом 4 мая посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что Анкара готова возобновить авиасообщение.

Он отметил, что власти республики стараются «в короткие сроки нормализовать число случаев заразившихся COVID-19 и эпидемическую ситуацию в Турции к будущему летнему сезону». При этом, по словам Самсара, уже наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости, и руководство страны ожидает, что она сохранится.