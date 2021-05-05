«Не фотографируйтесь голыми»: советы от украинки после допросов в Турции

Нескольких украинок задержали в Турции после того, как они устроили «голую фотосессию» на яхте. Об этом сообщил портал Pavlovsky.News.

Инцидент произошел у побережья города Гечек провинции Мугла. Пока девушки позировали обнаженными своему фотографу, их успели заснять с другой яхты. Кадры оказались в местных СМИ и интернете. После этого гражданок Украины задержала полиция.

Одна из участниц обнаженной фотосессии на яхте в Турции заявила на своей странице в соцсети Instagram, что им всем пришлось провести весь день на допросах. В итоге девушек отпустили.

Жительница Украины напомнила подписчикам о похожем случае в Дубае, когда женщины в обнаженном виде позировали фотографу на балконе высотки в курортном районе Dubai Marina.

«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это», — добавила она.

По словам модели, сейчас с ней и подругами все в порядке. Однако они подчеркнула, что процесс общения с правоохранителями был довольно неприятным. Экс-задержанная добавила, что не понимает, почему такие ситуации складываются в XXI веке.

«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечая локацию», — подчеркнула она. Модель добавила, что она и ее коллеги никого не хотели обидеть. Сейчас девушки уже покинули территорию Турции.

Похожая история произошла в Объединенных Арабских Эмиратах 5 апреля 2021 года. Тогда в Дубае полиция взяла под арест 12 девушек за участие в съемках в обнаженном виде на балконе апартаментов в районе Dubai Marina. Первоначально сообщалось, что среди задержанных были россиянки. Однако позже в консульстве России эту информацию опровергли.

Задержания прошли после того, как в Twitter были опубликованы кадры, на которых женщины позировали обнаженными. Их обвинили в непристойном поведении и распространении порнографии и возбудили уголовное дело.

Вечером 12 апреля власти Объединенных Арабских Эмиратов депортировали 11 из 12 задержанных гражданок Украины, сообщал пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, его слова цитировало информагенство УНН.

«Всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ. Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний», — отметил представитель МИД Украины.

Еще одна украинка осталась в ОАЭ и будет депортирована позже, так как у нее диагностировали COVID-19. Никоненко подчеркнул, что, кроме депортации, девушкам мог грозить штраф и заключение сроком до шести месяцев.

«Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания», — заявил Николенко.

Помимо девушек был депортирован в Россию и IT-предприниматель Алексей Концов — он, по мнению правоохранителей Дубая, был организатором фотосессии. Однако в пресс-службе компании Involta, которую возглавляет бизнесмен, заявили, что он к инциденту не причастен.

По словам Концова, поездку для моделей организовал украинец Виталий Гречин, с которым мужчина познакомился в январе. В доме, в котором он жил, расположен ресторан с бассейном, в котором в тот день Гречин и девушки отдыхали и фотографировались в пляжной одежде.

«Это продолжалось долгое время, это было со 100%-ного разрешения администрации здания. Ко мне они поднялись, чтобы переодеться после съемок и были у меня в квартире не более получаса», — рассказывал он.

Как отметил Концов, на балконе модели провели буквально несколько минут, а скандальное видео снимал сосед с другого небоскреба.

«В отношении меня проведена следственная проверка, оснований для возбуждения любого дела нет. Нет оснований даже для штрафа. Были проверены все возможные анализы (на алкоголь, вещества), досмотрены все вещи, телефоны, не обнаружено ровным счетом ничего», — подчеркнул он.

По данным Концова, организатор вечеринки Виталий Гречин сейчас находится в заключении, а имя фотографа ему неизвестно.