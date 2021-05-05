Немецкие кресты и оружие: из музея в Кубинке исчезли экспонаты

Из музея в парке «Патриот» в Московской области, согласно предварительным данным, украли 400 экспонатов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, среди похищенных экспонатов были немецкие кресты, наградное оружие Советского Союза, а также форма, фуражки и другие предметы.

К полицейским обратился заместитель директора филиала музея Вооруженных сил Владислав Педенко. Он сообщил, что до открытия музея в хранилищах находилось 5 тыс. экспонатов. Однако в ходе инвентаризации обнаружилось, что в хранилище есть только 4 600 предметов.

По словам Педенко, музей строили в спешке — торопились к торжественному открытию, — поэтому уже после того, как на объект завезли экспонаты, в окрестностях оставались строители. Как предполагает директор музея, форма, фуражки, кресты мог присвоить себе кто-то из них.

В общей сложности ущерб от кражи составил почти 12 миллионов рублей. Полиция начала проверку. В настоящий момент информация о случившемся из музея уточняется — официально она не подтверждена.

По словам одного из рабочих, участвовавшего в строительстве парка «Патриот», на объекте ежедневно работало около 3 тыс. человек. Он анонимно рассказал «Газете.Ru», что на въезде автомобили сотрудников проходили проверку на КПП — при этом проверялись только багажник или кузов, в случае, если автомобиль грузовой. Однако личные вещи не осматривали, поэтому вероятность, что кто-то мог вынести небольшой предмет вроде креста, есть.

Ранее, в ноябре 2020 года, Telegram-канал Baza сообщал о еще одной краже из военно-патриотического парка «Патриот». Тогда, по его информации, украли наградной пистолет, который, как предполагается, принадлежал генерал-полковнику и первому секретарю Московского обкома Александру Щербакову.

Изначально это оружие находилось в собственности Центрального музея Вооруженных сил России. Инцидент произошел на строящейся экспозиции «Дорога памяти». На одном из стендов там планировали разместить ордена, геральдику, фотографию, планшет и оружие, но в какой-то момент все это исчезло. После начавшегося расследования пропавшие вещи нашли — все, кроме наградного браунинга.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» — объект Вооруженных сил РФ, он расположен рядом с городом Кубинка в Одинцовском районе Подмосковья. К 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне в парке был построен Главный храм ВС РФ.

В комплекс храма входит музей под открытым небом «Поле победы» — на поле, где нацисты предприняли последнюю попытку прорыва к Москве, размещены образцы вооружения и боевой техники тех лет. В целом экспозиция представляет собой собирательный образ сражения под Москвой в 1941 году.