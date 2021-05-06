«Таких вакцин еще не было»: почему препарат Moderna признали лучшим в мире

Вакцина от американской компании Moderna признана лучшим в мире препаратом от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса вакцин, проходящего в Вашингтоне (США) в онлайн-формате.

В шорт-листе также оказались «Спутник V», Pfizer/BioNtech, AstraZeneca и другие препараты.

Вакцина Moderna победила и в номинации «Лучшая новая технология».

1 мая ВОЗ включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях. Препарат стал пятым, одобренным организацией. Эксперты рекомендуют применять его для пациентов старше 18 лет. Согласно оценкам организации, эффективность Moderna составляет 94,1%.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что вакцина Moderna создана по инновационной технологии mRNA.

«Судя по тем данным, которые появляются, основанные на информационной РНК вакцины — в том числе Pfizer и Moderna — показывают очень хорошие результаты. Они сделаны с большой инновацией, таких вакцин в мире еще не было. Это привлекает к ним внимание», — сказал ученый.

По словам Альтштейна, Pfizer и Moderna — вполне достойные вакцины, большого количества побочных эффектов у них нет. «В принципе нет вакцин без побочных эффектов. Изредка они бывают серьезными. Обычно от вакцин пользы гораздо больше, чем вреда», — подчеркнул он.

Однако профессор уточнил, у него лично при этом нет оснований, чтобы считать вакцину Moderna «самой лучшей».

«Называть ее лучшей — это суждения определенных групп специалистов. Все вакцины, повторюсь, достойны и могут использоваться. И вряд ли на этом конгрессе обсуждали «ЭпиВакКорону», которая появилась совсем недавно. Полной объективности в этом вопросе быть не может», — резюмировал Анатолий Альтштейн.

В свою очередь директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал странным и спорным решение Всемирного конгресса вакцин. «Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин», — заявил он РИА «Новости».

По мнению ученого, решение конгресса — «экономическо-политическое». «Цена вопроса — порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне. Pfizer отдавать победу совсем было неприлично, потому что количество смертей там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca», — подытожил специалист.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что после введения вакцины Moderna или AstraZeneca побочные эффекты приводили к смертельному исходу. Однако эти случаи – единичные на фоне миллионов человек, получающих прививку.

В Австрии, к примеру, 79 смертей были зафиксированы вскоре после прививки препаратом BioNTech-Pfizer, шесть — после вакцинации препаратом Moderna, еще семь — после вакцины AstraZeneca.

При этом прямая связь с вакцинацией была установлена только в одном случае, еще у шести умерших после прививки не последовало защитного эффекта.

Причины смерти 30 человек выясняются. В Вене отметили, что естественные осложнения без связи с вакциной могут возникать в основном у пожилого населения.