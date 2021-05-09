Длинные майские праздники не станут в России обычным делом

На постоянной основе делать майские праздники более продолжительными в России не планируется. Об этом со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова сообщает газета «Известия».

Главу Минтруда спросили, будет ли неделя между 1 и 10 мая нерабочей и впредь, однако тот ответил отрицательно. «Нет», — сказал Котяков.

«Многие говорят, что январские праздники очень длинные. <...> Может быть, за счет уменьшения зимних выходных дней перенести на майские дни», — заявила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что эта точка зрения – ее личная, необходимо понимать мнение граждан страны, чтобы предпринимать какие-либо изменения в этом вопросе.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул. Он считает, что зимой людям делать нечего, а в мае все будут проводить праздники на даче. Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что продлить праздники без внесения поправок в законодательство невозможно. При этом он отмечал, что в текущем году изменений такого рода не планируется.

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ о продлении майских выходных. Сделано это было по предложению главного санитарного врача РФ Анны Поповой – чтобы снизить влияние пандемии коронавируса. Выходные дни длятся с 1 по 10 мая включительно, с сохранением заработной платы за 4-7 мая.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работодатели обязаны выплачивать заработную плату своим сотрудникам в нерабочие дни.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя», — подчеркнула она.

Как следует из экспресс-исследования Headhunter, однозначно против продления майских праздников выступают 38% работодателей. Еще 23% в целом высказали отрицательное отношение к этой идее. При этом однозначно поддерживают продление майских 23%, еще 15% в целом поддерживают.

Согласно данным сайта Webbankir, 33,8% россиян полагают, что нерабочие дни с 1 по 10 мая ударят по их заработку, при этом почти каждый десятый житель страны рассчитывает, что заработает больше, чем обычно. В то же время большинство опрошенных – 56,6% — считают, что дополнительные дни отдыха никак не скажутся на их зарплате. Почти столько же, две трети россиян, намерены провести эти дни дома. Немногим более четверти опрошенных поедут отдыхать за город, а еще 5% изъявили намерение поехать на курорты.