Онлайн-шествие «Бессмертного полка» собрало рекордное количество участников

Хакеры массированно атаковали сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка», говорится на портале Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

На сайте polkrf.ru отмечается, что были зафиксированы три DDoS-атаки и шесть веб-атак.

«В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал», — говорится в сообщении.

Организаторы принесли свои извинения пользователям ресурса за временные неудобства: приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн.

«В скором времени все функции будут работать в полном объеме», — заверили в организации.

В День Победы администраторы онлайн-шествия пресекли также попытки размещения на сайте портретов нацистов.

«Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет», — отметили в пресс-службе движения «Бессмертный полк России».

Обычно мероприятие проходило очно почти во всех городах России в День Победы. «Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие, во время которой родственники участников ВОВ несут их фотографии. Впервые она состоялась в 2007 году в Тюмени под названием «Парад победителей». Впоследствии шествия проводились не только в разных городах России, но и в других странах.

Однако в этом году, как и в прошлом, шествие «Бессмертного полка» проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. 9 мая 2021 году в каждом регионе страны в 15:00 по местному времени началась трансляция.

При этом организаторы не оставляют надежд на очное проведение мероприятия. Ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что шествие «Бессмертного полка» в традиционном — очном — формате может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19.

В 2020 году на сайте были размещены порядка 2,5 млн анкет. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. В нынешнем году число желающих принять участие в онлайн-шествии увеличилось вдвое и достигло 5 млн. На данный момент прием заявок на участие завершен.

«Длительность шествия в каждом из регионов разная — в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в Бессмертном полку онлайн», — говорится на сайте движения «Бессмертный полк России».

Для москвичей трансляция будет вестись, помимо сайтов-партнеров движения, «на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро». По всей России трансляция «Бессмертного полка» идет на уличных медиаэкранах и в крупных торговых центрах.

Фотографии участников Великой Отечественной войны размещают не только на сайтах. Например, в Ростове-на-Дону 9 мая портреты ветеранов прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах Южного военного округа в небе над городом.

Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, знамена были установлены на грузовых кабинах летательных аппаратов.

«Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12, истребителей Су-27, Су-30, бомбардировщиков Су-34, вертолетов армейской авиации Ми-26, Ми-28Н, Ми-8АМТШ, Ми-35 разместили в кабине и на борту авиатехники фотографии родственников-фронтовиков, всего более 20 фотографий», — рассказал он.