Справки, иглы и тесты: куда и на каких условиях россияне могут полететь в отпуск

Туристы, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а также российским «Спутником V», смогут с 10 мая 2021 года приезжать в без сертификата о прохождении теста на COVID-19 в Республику Кипр. Такое решение приняли власти государства, а местный Минздрав опубликовал инструкции для вакцинированных лиц.

В ведомстве уточнили, что граждан любых государств, у которых есть сертификат о вакцинации, больше не будут просить о самоизоляции и сдаче теста на коронавирус.

«От карантина и тестов будут избавлены лица, у которых есть «карта вакцинации из стран Европейского союза, стран Европейской экономической зоны: Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, а также из Швейцарии, Израиля, Великобритании, России, ОАЭ, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта», — заявили в кипрском Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что в список одобренных вакцин включены «Спутник V», Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna, Janssen. При этом у путешественника должны быть введены все компоненты прививки. А поскольку применение вакцины Janssen предусматривает только одну инъекцию, после прививки этим препаратом приезжать на Кипр без теста можно через две недели после укола.

У прилетающих на руках должна быть карта вакцинации, кроме того, пассажирам нужно будет заполнить специальную форму CyprusFilghtPass в течение 24 часов перед вылетом на Кипр.

Тем не менее, власти островного государства оставили за собой право подвергать в аэропортах диагностическому тестированию отдельных пассажиров.

Подобные правила действуют и при въезде в Грецию. Квота, разрешающая въезд на территорию страны 4 тыс. российских туристов в неделю, действует до 14 мая — после этой даты ограничения должны быть отменены.

При въезде в Грецию туристы, имеющие при себе сертификат о вакцинации, от прохождения карантина освобождаются. Вторая доза вакцины должна быть получена не ранее чем за 14 дней до поездки. Однако гражданам России, даже привитым, все равно нужно предоставить справку о получении отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, взятого не более чем за 72 часа до прибытия в страну и только на английском языке.

Кроме того, россияне должны будут заполнить электронную форму на сайте travel.gov.gr PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

Всем невакцинированным пассажирам, прилетающим в Грецию, необходимо пройти обязательную самоизоляцию в течение 7 дней по месту пребывания, которое указывается в форме PLF.

При наличии свидетельства о полной вакцинации от коронавируса туристы могут въезжать свободно в Армению — без результатов ПЦР-теста. Регулярное авиасообщение было восстановлено 15 февраля 2021 года. Страна разрешила въезд иностранным туристам.

Согласно требованиям властей, граждане других стран по прибытии в республику обязаны предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус, который был проведен не позднее 72 часов до прибытия. В ином случае придется отправиться в самоизоляцию до получения новых результатов тестирования.

Только отрицательный тест на коронавирус позволит российским туристам побывать в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Сейшелах, Таджикистане, Узбекистане, Сербии, Эфиопии, Грузии, Иордании, Молдавии и ЮАР, Болгарии.

Некоторые государства требуют не только предоставить ПЦР-тест, но и заполнить обязательную форму на сайте. В частности такие правила действуют в Венесуэле, Кении, Мексике. Другие, дополнительно к этим условиям, просят оформить медстраховку, которая сможет полностью покрыть лечение от коронавируса — без этого не попасть в Египет, на Кубу, в Объединенные Арабские Эмираты, на Шри-Ланку и в Бразилию.

Только отрицательный тест и подтверждение брони в отеле необходимы для въезда на Мальдивы, в Марокко и Хорватию. А вообще без каких-либо документов о здоровье и подтверждений отсутствия COVID-19 можно посетить Абхазию, Албанию, Доминиканскую республику и Черногорию.