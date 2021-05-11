Стрельба в казанской школе. ОНЛАЙН

В российских регионах усиливаются меры безопасности в учебных заведениях. В частности, в Москве в школах и детских садах проводятся профилактические работы по предотвращению терактов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Информация о взрыве в квартире, где жил 19-летний нападавший, не подтвердилась. Как сообщили РИА «Новости», дом эвакуировали, но взрыва не было.
Президент Татарстана назвал произошедшее большой трагедией для республики и для всей страны.
В МВД республики заявили, что после стрельбы в казанской школе введен режим контртеррористической операции.
Глава Татарстана Рустам Минниханов официально сообщил, что жертвами стрельбы в школе в Казани стали четыре мальчика и три девочки. 16 человек — 12 детей и 4 взрослых, в больнице.
Его соученики, тем временем, эвакуировались из здания.
«Хорошо что школу проспал», — написал в комментариях к сообщению о стрельбе один из учащихся школы №175 Казани.
Telegram-канал «Еду в Татарстан» сообщает, что двое детей погибли, выпрыгнув из окна на третьем этаже.
Пострадавших при стрельбе — уже 32 человека, их везут в больницы, передает источник ТАСС в Минпросвещения
Тем временем, президент Татарстана Рустам Минниханов приехал на место происшествия. Источник Telegram-канала «Еду в Татарстан» сообщил, что глава региона вошел в здание учебного заведения.
Telegram-канал Mash сообщает, что второго стрелка ликвидировали в здании школы.
А вот, как выглядят классы и коридоры казанской гимназии.
Личность второго стрелка еще не установлена. Он находится внутри здания гимназии и удерживает около 6-7 человек, пишет Telegram-канал «Life Shot».
По данным Mash, в квартире одного из нападавших на улице Туганлык произошел взрыв. Сейчас там эвакуация, в жилище находилась его мать.
«Нас вывели. Сначала сказали запереться в кабинете — мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба», — рассказал RT о случившемся ученик девятого класса казанской гимназии №175.
К месту ЧП выехал глава республики Рустам Минниханов. Сообщается, что одному из стрелков 19 лет. Он задержан. Часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду № 181. Списки детей формируются. По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности.
По информации РИА «Новости», после стрельбы произошел взрыв — по последним данным, погибли девять человек, 10 — ранены.
В Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Двое человек зашли в здание с оружием и открыли огонь. Чтобы спастись, дети прыгали из окон третьего этажа и прячутся под партами. На данный момент идет эвакуация учащихся.