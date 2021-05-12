«Ни оружия, ни кнопки»: почему ЧОП не может защитить школы

Сотрудники ЧОП в России не имеют возможности качественно обеспечивать безопасность детей в образовательных учреждениях. Из того, что им положено по закону, у них есть тревожная кнопка — но установлена она не во всех школах, рассказали «Газете.Ru» работники охранных предприятий.

«У нас есть должностные инструкции, и по закону мы должны проходить жесткую подготовку для того, чтобы обеспечивать безопасность. Но, например, в моем случае такого не было. Я раньше работал обычным охранником в магазине, и меня из-за этого сразу взяли [в школу]. Но кнопки нет, оружия тоже», — отмечает сотрудник охранного предприятия из Краснодара Виктор.

Сотрудники ЧОПов действуют в рамках Федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». На них возлагаются обязанности охраны имущества и правопорядка. Обычно заключение договора гарантирует установку тревожной кнопки, после активации которой на место прибывает вооруженный наряд полиции, поясняет сотрудник ЧОПа «Тандем» в Воронеже Сергей.

«Сотрудники ЧОП, которые находятся при исполнении обязанностей, одеты в униформу установленного образца. Каждый охранник проходит обязательное обучение, которое подтверждается удостоверением от органов внутренних дел», — говорит Сергей. Помимо этого у чоповца всегда должна быть постоянная связь с органами внутренних дел, чтобы быть в курсе криминальной обстановки в районе, городе, области для своевременного усиления мер предосторожности.

«Но, к сожалению, организовать все, как надо, в каждом учебном учреждении невозможно. Некоторые школы отказываются от дополнительных мер безопасности из-за дороговизны услуг частной охраны», — продолжает сотрудник воронежской охранной организации.

Как объясняет сотрудник ЧОП «ТАГГЕРД» в Москве Дмитрий, все сотрудники получают памятку, как действовать при ЧП, и проходят курсы специальной подготовки. Однако знания они получают только в теории — и в сложной ситуации исход событий зависит от личных качеств охранника. «Конечно, драться вас там вряд ли научат, но теоретические знания дадут, — добавляет он. — А дальше уже все зависит от меры ответственности человека, по-другому никак. С 2015 года хотя бы разрешили задерживать нарушителей, а так ничего, кроме кнопки или самого себя, не поможет».

Согласно инструкции, каждый сотрудник частной охраны может проверять документы, дающие право посещать объект или выносить оттуда какие-либо вещи, а также осматривать машины и имущество, которые следуют на вверенную территорию или покидают ее. «При этом газовое или перцовое оружие охранникам в школах иметь при себе не разрешают, потому что вокруг дети. В теории можно было бы поставить сейф и доставать его оттуда при необходимости, однако при ЧП это слишком долго», — рассуждает Виктор.

В итоге подготовка сотрудников охранных фирм к службе в школах и других объектах образования заключается в том, что они перед сменой приводят в порядок внешний вид — проверяют состояние форменной одежды и обуви, — и повторяют свои обязанности, среди которых есть прибытие на объект в установленное время. Насколько готов к службе охранник, проверяет руководитель охранной организации на инструктаже.

«К сожалению, многие халатно относятся к охране таких важных объектов, как учебные учреждения, и во многом именно это основная проблема. В охранники идут не потому, что хотят защитить, а просто потому, что это непыльная работа, и некоторые ЧП это объективно показывают», — критикует Дмитрий своих коллег.

В полиции согласны с тем, что в чрезвычайных ситуациях в школах все во многом зависит от реакции и храбрости конкретного охранника.

«Тут 50/50, потому что не каждый охранник сможет пересилить себя, чтобы встать грудью на защиту детей. По факту, он это делать не обязан, — анонимно рассказывает «Газете.Ru» действующий сотрудник полиции. — У него есть инструкции, и он может следовать им. В отличие, например, от правоохранителей».

Установка тревожных кнопок также не всегда спасает, поскольку до приезда экстренных служб у злоумышленника есть время совершить преступление. В связи с этим правоохранитель считает, что любые учебные заведения нужно взять под защиту полиции или военных. В том, что при них в учебном заведении будет оружие, полицейский не видит ничего плохого.

«Они в любом случае не допустят, чтобы ребенок как-либо добрался до оружия, — заверяет он. — Я не вижу ничего страшного в том, что они будут его видеть. Главное, что у их защитников будет возможность обороняться. Другой вариант — без оружия, но каждый сотрудник проходит спецподготовку по ведению боя, даже если преступник вооружен. Решений проблемы охраны школ много, главное — этим заняться».

В том, что в экстренном случае сотрудник охраны в школе будет действовать эффективнее вахтера, сомневаются и родители школьников. «Картина складывается следующая: где-то охранник есть только номинально, где-то он сидит, где-то даже есть турникеты и рамки. То есть сам факт наличия охраны — он есть. Но основная претензия в том, что охранник защищает не детей, какую-то условную мебель», — объясняет «Газете.Ru» директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. Она подтверждает: у чоповцев нет необходимой подготовки и права «выстрелить в ответ». «Он не может защитить. То есть главный вопрос — к компетенции и функциям охранников», — заключает Шевченко.

Родители детей, опрошенные Марианной Шевченко, солидарны с полицией: она полагают, что охранять их детей должны люди, имеющие право применять оружие.

«В школах сидят не охранники детей и учителей, а охранники имущества. Назовем их консьержами, — сказала одна из матерей. — Любые госучреждения и гособъекты должны быть под охраной военных структур. Это те люди, которые могут оказать сопротивление, могут убить человека, имея на это основание. Мы позволяем убивать детей, потому что «охранники» не обладают такими полномочиями. Да и законом не защищены, я думаю».

Другая родительница и вовсе называет школьную охрану «фикцией». «Никакой охранник никогда не сможет остановить учителя, которому другие учителя по частям принесут разобранное ружье, и тем более не сможет остановить ученика, который положит в сапог заточку», — рассуждает она. И заключает: «Правильная школьная охрана зависит не от вахтера, не от солдата, а от головы».