Индийский штамм в России: ждать ли новой волны пандемии

— В России впервые установили случаи заражения индийским вариантом коронавируса. Скажите, ждать ли нам новой вспышки заболеваемости из-за старта циркуляции этого штамма в России?

Завлабораторией биологии и индикации арбовирусов Центра им. Гамалеи Александр Бутенко: в этом ничего удивительного нет. Это обязательная вещь, будут перемещаться варианты этих вирусов. Коммуникации все-таки ограничены, но они есть. В Индии ситуация с этим штаммом тяжелая из-за других факторов.

Там очень большое население — почти 1,5 млрд человек. Во многих населенных пунктах не соблюдаются элементарные санитарно-гигиенические правила. Другой фактор — массовые скопления людей на религиозных или национальных праздниках — там и происходят заражения. Это основной фактор.

У штаммов может быть повышенная контагиозность – способность передаваться от одного человека к двум, трем, четырем, пяти или 20. Она прослеживается, например, у британских штаммов. У индийских, видимо, причина прежде всего социально-демографическая.

В Индии тяжесть заболевания не выше — просто число ежедневных смертей, по 3,5-4 тыс., большое. Но если разделить число погибших на всю численность населения, то получатся очень незначительные цифры — не выше, чем где-нибудь в других странах.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн: есть очень хорошие шансы, что этот штамм не останется у нас, потому что он был выявлен у группы студентов, которые находились в специальном обсерваторе – туда они попали по приезде в Россию. У нескольких человек нашли этот штамм, поместили в инкубацию. Все, кто с ними контактировал, взяты под наблюдение. И скорее всего штамм будет перехвачен.

Если же этого не произойдет, то, во-первых, для широкого распространения ему в любом случае понадобится много времени. Во-вторых, он не более смертоносный, чем штамм, который у нас сейчас есть. Если судить по прямым цифрам, процент людей, которые умирают при заражении этим штаммом, он даже ниже.

— Ранее в ВОЗ констатировали, что новый индийский штамм справляется с антителами, которые были получены естественным путем и благодаря вакцинации. Эффективны ли российские вакцины в борьбе с ним?

Бутенко: Его отличия несущественные, чтобы они снижали эффективность вакцин, которые приготовлены из других вариантов коронавируса. Вирус один все равно. И авторы всех вакцин утверждают, что они эффективны против каждого из циркулирующих в настоящее время популяций вирусов с изменившимся геномом.

Они по нуклеотидным и аминокислотным последовательностям на 98% идентичны с прототипными китайскими штаммами. Эта высокая степень гомологии позволяет как раз считать, что вакцины, приготовленные на разных основах, эффективны будут при любом варианте вируса.

Это подтверждается и в лабораторных условиях при постановке перекрестных реакций нейтрализаций. То есть антитела, образующиеся у людей после перенесения инфекций, связанных с одним из вариантов, они дают взаимные перекрестные реакции, что указывает на эффективность этих вакцин, основанных на разных штаммах против разных вариантов.

Альтштейн: Он действительно менее чувствителен к антителам, это известно. Но при хороших вакцинах, а у нас они хорошие, если титр антител будет высоким, то и этот штамм тоже будет подавлен. К тому же сейчас идет кампания по вакцинации – думаю, большой опасности индийский вариант не представляет.

Поймите, между вот этими штаммами и распространенным исходным вариантом разница не качественная, а количественная. Антигены и свойства вируса не очень сильно меняются – лишь снижается способность нейтрализоваться антителами. Но нельзя сказать, что наши вакцины не будут иметь никакого значения для борьбы с этими штаммами.

Вакцина будет с этим штаммом в определенной степени справляться. Если окажется, что справляется плохо и штамм сильно распространяется, то есть возможности для того, чтобы вносить в вакцины соответствующие изменения.

Поэтому никакой паники по поводу того, что вот у нас появился новый штамм, быть не должно. Во-первых, вероятность его распространения сейчас под большим вопросом, он перехвачен при въезде у этих студентов. Во-вторых, у этого варианта нет повышенных свойств летальности. Да, у него снижена чувствительность, но он все равно чувствителен. Люди, которые будут привиты, даже столкнувшись с таким штаммом, перенесут болезнь гораздо легче.

— Будет ли индийский вариант активно распространяться в России летом? Ждать ли нам летом новой волны заболеваемости?

Бутенко: все это зависит от интенсивности авиасообщений и контактов взаимных от нас в Индию, из Индии в Россию, и так далее по всему миру. Чем меньше контактов будет, тем меньше вероятность активного распространения. Пока нет данных о том, что индийский вариант доминирует в стране, и потому нет оснований полагать, что летом сложится особо опасная ситуация.

Клинические проявления одни и те же, методы лечения одни и те же, диагностика одна и та же. Это не какой-то вариант, когда, допустим, вирус поменялся настолько, что одна вакцина, созданная на его основе, не будет защищать против других.

Альтштейн: если волна и произойдет, то она будет не за счет индийского штамма. Она будет от того вируса, который у нас уже есть на протяжении года и тех вариантов этого вируса, которые возникают здесь у нас. Считать, что Индия для нас представляет какую-то необычайную угрозу, было бы неправильно. Мы имеем свою заразу, и хорошо бы с ней справиться. А для того, чтобы по-настоящему с ней серьезно справиться, нужно, чтобы люди вакцинировались.