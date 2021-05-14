«Думали, что это прикол»: устроивший стрельбу в Казани звал одногруппников в секту

Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев мог состоять в секте. Ректор университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс заявила, что до недавнего времени молодой человек учился в колледже на «хорошо» и «отлично», был волонтером. Видеоинтервью с ректором опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости».

«Но вот за эти полгода что-то с ним случилось. Мы думаем, что он был весь в гаджетах, как практически сейчас вся молодежь, он был в компьютере», — сказала она на пресс-конференции. «Он предложил одному из сокурсников вступить в секту», — добавила Прусс.

Накануне староста группы, где учился Галявиев, также рассказал порталу e1.ru, что тот предлагал ему вступить в секту.

«Сказал: «Есть секта, давай к нам». Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», — заявил староста. Он предположил, что Галявиев вряд ли мой пойти на такое преступление без чужого влияния – якобы «был неспособен».

«Его никто не гнобил, и он никого не трогал. Учился хорошо — на первой парте сидел, так как плохое зрение было. За девчонками не гонялся — просто не способен был в силу характера», — добавил молодой человек.

По его словам, Галявиев «всегда скрывался» и его не было на фотографиях группы колледжа. С ним общались «нормально», но не ходили с ним гулять и не дружили. В какую именно секту мог звать людей Галявиев пока неизвестно. Ранее сообщалось, что он был заядлым игроком в многопользовательский шутер Counter-Strike. Деньги на ружье, с которым он пришел в школу, Галявиев получил, продав редкий внутриигровой предмет.

Одновременно с сообщениями о секте, «Интерфакс» сообщил, что Следственный комитет заинтересовался суицидом другого экс-студента ТИСБИ.

17-летний Данил, также учившийся на программиста, покончил с собой в 2020 году после нескольких неудачных попыток суицида. По словам его матери, перед этим поведение ее сына изменилось. Он стал одеваться во все черное, называл себя богом (так же делал Галявиев на допросе), проявлял агрессию и отказался от родителей (аналогичные заявления также сделал Галявиев). Примечательно, что суицид молодой человек совершил 10 мая, а Галявиев устроил расстрел 11 мая.

О том, что Галявиев вел замкнутый образ жизни, заявил и его экс-сокурсник Геннадий (имя изменено). «Он практически ни с кем не общался, до нас ему дела не было. Постоянно в своих мыслях где-то. Да, мы немного задирали его, смеялись, скажем так, пытались немного расшевелить пацана, но все без толку», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам Геннадия, Ильназ Галявиев часто пропускал занятия, а на парах не слушал преподавателей и засыпал за столом. «Он вечно был угрюмый и как будто уставший, особенно в последнее время, когда еще приходил в колледж», — вспомнил студент.

Перед нападением на школу Ильназ Галявиев создал Telegram-канал под названием «Бог», в котором выложил свою фотографию в маске с аналогичной надписью и заявил, что убьет много человек.