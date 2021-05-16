Минздрав рекомендует: вакцинируйтесь без вопросов

Наступление третьей волны эпидемии коронавируса в России будет зависеть от количества привитых, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Так он ответил на вопросы о прогнозах по поводу развития эпидемситуации в стране, передает ТАСС.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — сказал глава ведомства.

По состоянию на полдень 16 мая в России было проведено 133,5 млн тестов на COVID-19, выявлено 4,9 млн случаев заражения. Всего 4,6 млн человек выздоровело, 116 тыс. умерло. Под медицинским наблюдением остаются около 500 тыс. человек.

К воскресенью, 16 мая, 14,3 млн россиян привились хотя бы одним компонентом вакцины (это 9,79% от населения стране и 20,74% от плана Минздрава РФ).

Полностью привились от коронавируса нового типа в России 9,6 млн человек (6,61% от населения, 14% от плана). Всего в стране было сделано 23,9 млн прививок.

Как говорил Мурашко в начале нынешнего года, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян появится после привития 60% от взрослого населения, это 68–69 млн человек.

Он также указывал на популярность вакцинации среди лиц старшего возраста, передавал РБК.

«Мы имеем статистические данные, которые говорят, что лица старше 55–60 лет обратили внимание на предложение обезопасить себя от развития инфекции, в том числе тяжелых осложнений», — детализировал министр.

При сохранении прежних темпов вакцинации Россия сможет достичь запланированного коллективного иммунитета к коронавирусу к августу нынешнего года, прогнозировала в начале марта заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По ее словам, в России разработали эпидемиолого-математическую модель для достижения этого показателя в каждом регионе и в стране в целом.

«Мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — заявила вице-премьер.

В России созданы три препарата от коронавируса нового типа — «Спутник V», зарегистрированный более чем в 50 странах мира, «ЭпиВакКорона» новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

При этом, Всемирная организация здравоохранения указывает, что доля населения, которая должна быть вакцинирована против COVID-19, чтобы вызвать коллективный иммунитет, им пока неизвестна.

«Это важная область исследований, которая, вероятно, будет варьироваться в зависимости от сообщества, вакцины, групп населения, которым в первую очередь проводится вакцинация, и других факторов», — указывается в исследовании ВОЗ.

Организация поясняет, что процент людей, которым необходим иммунитет для достижения коллективного иммунитета, зависит от каждого заболевания.

Например, коллективный иммунитет против кори требует вакцинации около 95% населения. Остальные 5% будут защищены тем, что корь не распространится среди вакцинированных. Для полиомиелита порог составляет около 80%.

Вместе с тем, ВОЗ признает вакцинацию самым лучшим способом достижения коллективного иммунитета.

«ВОЗ поддерживает достижение коллективного иммунитета посредством вакцинации, а не путем распространения болезни среди населения, поскольку это может привести к ненужным случаям заболевания и смерти», — заявляют в организации.

Согласно исследованиям Университета Джонса Хопкинса, базирующегося в Мэриленде, если 80% населения невосприимчивы к вирусу, четыре из каждых пяти человек, не заболеют и не будут распространять болезнь.

«Таким образом, распространение инфекционных заболеваний находится под контролем.

В зависимости от того, насколько заразна инфекция, обычно от 50% до 90% населения нуждается в иммунитете, прежде чем уровень инфицирования начнет снижаться», — детализируется в отчете экспертов.

По их словам, если SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, будет похож в своем поведении на другие коронавирусы, которые циркулируют в мире в настоящее время, можно ожидать, что инфицированные люди будут иметь иммунитет в течение более шести месяцев или даже нескольких лет.

Однако, ученые из частных американских клиник посчитали, что в США 70% населения, то есть — более 200 миллионов человек — должны будут прибрести невосприимчивость к COVID-19, чтобы остановить пандемию.

«Такое количество инфекций может привести к серьезным осложнениям и миллионам смертей, особенно среди пожилых людей и тех, кто имеет проблемы со здоровьем», — предупредили эксперты.

Они также подчеркнули важность именно прививочного подхода к созданию коллективного иммунитета.

«Используя концепцию коллективного иммунитета, вакцины успешно останавливают распространение таких инфекционных заболеваний, как оспа, полиомиелит, дифтерия, краснуха и многие другие», — детализировали специалисты.