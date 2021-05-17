Такого не было с 1897 года: москвичей предупреждают о рекордной жаре

Крайне высокая температура воздуха в Москве и порывы ветра силой до +15 метров в секунду могут быть опасными для города и его жителей. Как сообщает на своем сайте Гидрометцентр, в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Предупреждение о жаре в +30 °C действует в Москве с 11 до 18 часов понедельника, 17 мая. Порывистый ветер ожидается в Москве и Московской области с 9 утра до 9 вечера этого же дня.

Ранее метеоролог Александр Голубев заявил «Вечерней Москве», что температурные показатели в столице на наступившей неделе будут бить рекорды вековой давности.

«Этот день <…> повторит небывалый солнцепек столетней давности. Столбики термометров достигнут рекордных для мая +30°C в дневные часы, а ночь на среду тоже окажется самой теплой на неделе», — отметил он.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Москву надвигается зной, которого не было уже 124 года – с 1897-го (тогда в городе воздух прогрелся до +29,1°C). «Таких высоких показателей термометров в этот день не было как минимум за всю послевоенную историю», — добавил он. Связана такая погода с крупным антициклоном – он сформировался из-за слияния азиатской и арктической областей повышенного атмосферного давления.

После 27-30-градусного тепла в начале недели в четверг в Москву может прийти сильный дождь, а днем похолодает до +16…+18°C. Ветер будет южным, умеренным. Однако уже в субботу и воскресенье воздух прогреется до +19…+23°C. Ожидаются также кратковременные дожди, но не проливные.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что сразу в несколько регионов страны придет «супержара».

«Южный федеральный округ, там в Волгоградской, Астраханской областях, конечно, супервысокие температуры. В Астраханской — +31…+36°C. Практически до конца рабочих дней следующей недели такая высокая температура... В Калмыкии тоже высокая», — отметил он. В Ростовской области и Краснодарском крае при этом похолодает до +20…+25°C. «Интересная ситуация» складывается в Поволжье и на Урале, добавил Вильфанд. Туда не добирается циклоническая ложбина, и температура будет в районе +30…+35°C. В Оренбуржье ожидается до +37°C.

На Урале температуры будут аномальными – на 10 градусов выше нормы. В Екатеринбурге – до +35°C, в Челябинске – также от +30°C до +35°C. До +37°C будет на неделе в Курганской и Тюменской областях. Необычное – на 10-12 градусов выше нормы – тепло приходит на Ямал, резюмировал он в разговоре с «РИА Новостями».