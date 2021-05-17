Вырастут очереди: какие сложности вызовет ужесточение правил выдачи медсправок на оружие

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

«Мы предлагаем ввести в ФЗ «Об оружии» новое понятие: «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень таких противопоказаний определяется Правительством. Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования», — написал он.

Александр Хинштейн уточнил, что медицинское освидетельствование должно проходить только в государственных или муниципальных учреждениях и включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование. При успешном прохождении освидетельствования — будет оформляться электронное заключение, подписанное квалифицированной подписью, которое будут размещать в ГИС Минздрава. После этого профильный отдел Росгвардии получит доступ к данному реестру, планируют инициаторы проекта.

Таким образом людям, желающим получить разрешение на ношение оружие, не нужно будет приносить медсправки на бумаге. Сотрудник Росгвардии сможет в режиме реального времени посмотреть заключение врача.

Александр Хинштейн уверен также, что такая система устранит возможность предоставления подложных медсправок.

«Если у владельца оружия уже после успешного медосвидетельствования выявились противопоказания (например, после ДТП обнаружились следы наркотиков), информация об этом также размещается в ГИС Минздрава и направляется в Росгвардию», — добавил депутат. Предполагается, что в таком случае разрешение и лицензия приостанавливаются, а человека обязывают в течение 30 дней пройти внеочередное медосвидетельствование — оружие при этом изымается.

Кроме того, депутаты предложили вести электронный учет оружия, патронов и их владельцев в ГИС Росгвардии. Законопроект уже проработан и согласован с Росгвардией и Минздравом.

Единственными противопоказаниями для владения оружием, помимо алкоголизма и наркомании, нарколог-психиатр Юрий Литвитский называет хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, а также болезни глаза и его придаточного аппарата — сопровождающиеся снижением остроты зрения или концентрическим сужением поля зрения каждого глаза до 20 градусов.

«Предположу, что помимо обычного собеседования на приеме у психиатра человек, желающий получить оружие, будет проходить тесты на скрытые психические заболевания. После этого, так как планируется все перевести в онлайн, врач проверит и запишет свои выводы без присутствия кандидата», — рассуждает он в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по его мнению, в перечень заболеваний могут внести депрессию, даже в легкой стадии, неврозы и другие легко поддающееся лечению и терапии состояния человека, а также инвалидности первой и второй групп.

Психиатр одного из ПНД на условиях анонимности рассказал «Газете.Ru», что осмотр в государственных медучреждениях, возможно, не поможет избежать коррупции, поскольку подкупить можно и их сотрудников.

«Придет, например, знакомый или человек, который заплатит много, естественно, врач сможет организовать все так, чтобы справку выдали наверняка. Это касается и анализа на наркотики. Сейчас, в основном, сами граждане покупают тест в аптеке и приносят на прием и по их результату выдается справка», — говорит специалист.

При этом, если будут введены расширенные химико-токсикологические исследования — по моче, крови, ногтям или волосам, — то стоимость процедуры, даже с учетом проведения в госклинике, возрастет в разы. Скорее всего, по мнению психиатра ПНД, финансировать подобные исследования ведомствам не удастся.

С этим согласен действующий сотрудник полиции. Он пояснил, что после введения этого закона в ПНД вырастут огромные очереди, поскольку россияне активно получают разрешения — для охоты или самообороны.

«Людям ничего не останется, а представьте, какая нагрузка будет на врачах. И с учетом этого тратить на каждого пациента по два часа, чтобы наверняка исключить любые проблемы с ментальным здоровьем, они не смогут, поэтому для ускорения процедуры будут брать деньги, а мы их потом — сажать», — прогнозирует собеседник «Газеты.Ru».

К тому же, государству придется потратить большие суммы на разработку баз данных, в которых будут храниться миллионы справок россиян. В связи с чем, по мнению силовика, в ближайшее время задумку депутатов реализовать не удастся.

«В итоге, законопроект либо не примут, как это происходит уже несколько лет после каждой трагедии, либо он будет долго реализовываться. Мне кажется, тут и возрастной ценз не поможет. Знаете, маньяки умеют очень хорошо скрываться и пропустить даже при таком контроле — реально», — заключает правоохранитель.