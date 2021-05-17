Росмолодежь: главой назначена Разуваева, Бугаев назначен в Минпросвет

— расширение линейки всероссийских и окружных образовательных форумов и проектов по всей стране;
— увеличение числа участников молодежных проектов и программ (профильные форумы, грантовый конкурс молодежных инициатив, образовательные семинары);
— увеличение в 10 раз грантового фонда для молодых людей в возрасте от 14-30 лет, вузов и НКО (возраст участников повысился до 35 лет с 4.05.2021 в связи с постановлением правительства РФ);
— достижение установленных показателей и в полном объеме выполнение запланированных результатов за время реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»;
— принятие профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью»;
— впервые за 25 лет был принятие федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».
Была организована работа Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Всесторонняя поддержка проекта продемонстрировала сплочение общества в непростой период распространения коронавирусной инфекции.
За 2019-2020 годы в рамках федерального проекта реализован комплекс мероприятий по развитию добровольчества в РФ. За счет принятых мер число граждан Российской Федерации, вовлеченных в эту деятельность, с 4,2 млн человек в 2018 году увеличилось до 7,1 млн человек в 2020 году.
В рамках федерального проекта также были реализованы проекты, направленные на развитие студенческого движения в стране, ряд мероприятий для творческой молодежи: Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». Кроме того, с 2019 года продолжается строительство трех круглогодичных молодежных центров: Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия-страна возможностей»; образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида»; образовательного центра «Машук» в Северо-Кавказском федеральном округе.
При участии Александра Бугаева на территории страны состоялось историческое событие – XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который объединил 25 тысяч участников со всего мира. За эти годы выстроены двусторонние взаимоотношения по ряду международных молодежных проектов со странами-партнерами. В условиях ограничительных мер федеральному агентству совместно с МИД России и коллегами в регионах ведется работа четырех проектных офисов международного молодежного сотрудничества по направлениям: «Россия – БРИКС», «Россия – Арктический совет» и «Россия – Центрально-Азатский регион».
В 2020 году Федеральное агентство по делам молодежи поменяло форматы работы для целевой аудитории в связи с эпидемиологической ситуацией. Все привычные форматы благодаря руководителю были запущены в онлайн- и офлайн-пространстве.
На сегодняшний день ведомство занимает лидирующие позиции в рейтингах органов исполнительной власти по степени открытости. Например, в 2020 году агентство вошло в тройку органов исполнительной власти с высоким показателем открытости согласно рейтингу Счетной палаты «Открытость государства».
Особое внимание всегда уделялось работе со школьниками. В этой части ведомству активно помогает Российское движение школьников. Так, в 2020 году при содействии руководителя Росмолодежи состоялся перезапуск деятельности организации.