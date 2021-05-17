Росмолодежь: главой назначена Разуваева, Бугаев назначен в Минпросвет

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Главные изменения в работе ведомства за четыре года

— расширение линейки всероссийских и окружных образовательных форумов и проектов по всей стране;

— увеличение числа участников молодежных проектов и программ (профильные форумы, грантовый конкурс молодежных инициатив, образовательные семинары);

— увеличение в 10 раз грантового фонда для молодых людей в возрасте от 14-30 лет, вузов и НКО (возраст участников повысился до 35 лет с 4.05.2021 в связи с постановлением правительства РФ);

— достижение установленных показателей и в полном объеме выполнение запланированных результатов за время реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»;

— принятие профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью»;

— впервые за 25 лет был принятие федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».