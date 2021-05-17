«Возможно ужесточение мер»: в Петербурге растет число заболевших коронавирусом

Власти Санкт-Петербурга не исключают, что в городе будут усилены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Такое предположение высказал губернатор города Александр Беглов в связи с ростом заболеваемости и числа госпитализированных.

«Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал чиновник в эфире «Радио России».

В то же время он отметил, что «в Европе свирепствует индийский штамм коронавируса и люди крайне нуждаются в вакцине».

В Санкт-Петербурге, как и в большинстве регионов России, действует требование использовать средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей: транспорт, ТЦ и др.

Кроме того, организаторы спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий численностью более 75 человек обязаны согласовывать их проведение с комитетами по культуре, физической культуре и спорту или по промышленной политике, инновациям и торговле. Пока основные ограничения действуют до 30 мая, но могут быть продлены.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили свыше 750 новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии вирус был зафиксирован у 428 145 жителей города, выздоровели более 390 тыс. человек, умер 13801 петербуржец. По количеству заболеваний Петербург занимает второе место среди российских регионов. На первом месте — Москва.

Как заметил ранее вице-губернатор Олег Эргашев, в последние дни специалисты зафиксировали, что за неделю уровень заболеваемости вырос на 3,5%, госпитализаций — на 27%.

Из-за этого власти города ввели в оборот 459 дополнительных койко-мест. По данным пресс-службы Эргашева, на данный момент в городе свободны 585 таких коек (11%).

«С 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных», — отметил представитель вице-губернатора.

С четверга, 20 мая, свою работу возобновит павильон № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». «Здесь подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них 7 реанимационных коек. С 21 мая городская больница 38 имени Н. А. Семашко возобновит прием инфекционных пациентов, здесь подготовлены 260 коек», — утверждается в сообщении.

Дополнительные свободные места необходимы для обеспечения не менее 20% свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом — таковы требования Минздрава.

Петербуржцев с внебольничной пневмонией (опасным последствием коронавируса) принимают в 12 городских и 2 федеральных стационарах. В них развернуты почти 5,3 тыс. коек для больных инфекцией.

Вице-губернатор Олег Эргашев призвал жителей города пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, оба компонента вакцины уже получили более 519 тыс. жителей города. В Санкт-Петербурге работает 134 пункта вакцинации. Не израсходованными на данный момент остаются выделенные городу 178 тыс. комплектов доз препарата от коронавируса.

Рост заболеваемости наблюдается не только в Питере, но и по всей России. Так, за последние сутки специалисты выявили коронавирус у 9328 человек. Таким образом общее количество зафиксированных случаев заболевания выросло до 4 949 573, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.