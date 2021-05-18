Езда без правил: как ограничат водителей электросамокатов

С приходом тепла на улицах российских городов выросло число электроскутеров, моноколес и других средств передвижения, владельцы которых становятся полноценными участниками дорожного движения — однако правила для них до сих пор не разработаны. В Госдуме пока лишь намереваются это сделать.

Как рассказал «Газете.Ru»зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, речь о внесении подобных транспортных средств в ПДД шла еще в прошлом году.

«Идеи регулирования электросамокатов есть, о них говорили еще год назад, — объяснил Владимир Афонский. — Нужно внести их в ПДД, утвердить правила и рассмотреть ответственность за их нарушение для владельцев электросамокатов, гироскутеров и моноколес, которые развивают высокую скорость».

Он добавил, что в парламенте планируют рассмотреть варианты наказания и за нанесение травм участникам дорожного движения. «Также возможен вариант лицензированных прав», — заключил депутат.

Он поддержал инициативу главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, который в понедельник, 17 мая, заявил, что электросамокаты должны ехать по пешеходной зоне со скоростью пешеходов.

«Если скутер, самокат либо мощное электрическое средство едет по пешеходной части, то общее правило, которое во многих странах принято, — он должен ехать со скоростью пешеходного потока. Вы идете по пешеходной части, скорость движения у него должна быть такая же, как у вас. Он не должен вас обгонять, расталкивать, создавать помехи, — предостерег Ликсутов в эфире радиостанции «Шансон».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова Максима Ликсутова, департамент отправил предложения по правилам управления электросамокатами в Министерство транспорта РФ.

При этом правила, которые будут регулировать передвижение на электросамокатах, не требуют поправок в закон, но могут быть внесены в уже существующие ПДД, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Какие-то правила должны быть, в том числе поправки не в закон, а в правила дорожного движения. Я согласен, что каски должны быть, что скорость должна регулироваться. Не думаю, что в законе [необходимы поправки, они могут быть внесены] в правила дорожного движения, в стандарты этого транспорта. В больших городах проблема [с электросамокатами] назревает», — отметил он 18 мая, выступая в Законодательном собрании Свердловской области.

За последнюю неделю произошли сразу три аварии с участием электросамокатов. 16 мая 2021 года два подростка 15 и 17 лет на электросамокате попали под колеса автомобиля в Екатеринбурге. Их в результате ДТП госпитализировали в больницу с травмами.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, пострадавшие для аренды самоката использовали одно из приложений кикшеринга. Катаясь на нем вдвоем, они нарушили несколько правил аренды электросамокатов: брать эти транспортные средства напрокат можно только по достижении совершеннолетия, а ездить — строго по одному.

В это же день в Санкт-Петербурге солист Мариинского театра Давид Залеев решил покататься на электросамокате в состоянии опьянения. Он не справился с управлением, задел прохожего и рухнул на тротуар.

У Залеева серьезные травмы, он находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое — сейчас он в коме.

За несколько дней до этого,10 мая инцидент произошел в Петрозаводске. Управлявший электросамокатом молодой человек сбил вышедшую на тротуар девочку. Видео происшествия выложено в группе «Древлянка-8: Дружные соседи».

«Молодой человек, управляя электросамокатом, не смог избежать столкновения и врезался в мою дочку. С ним, в качестве пассажира, на электросамокате находилась его младшая сестренка. В результате столкновения моя дочь упала и ударилась головой об асфальт. После этого мы приняли решение отвезти ее в травмпункт самостоятельно», — написал отец пострадавшего ребенка.

По данным московского ЦОДД, в 2020 году в столице произошло 156 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (2% от общего числа аварий), и это на 66% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом 62% из них случились на проезжей части, в них пострадали 158 человек (85 взрослых, 73 ребенка).

Использование транспортных средств с электрическим двигателем до сих пор не регулируется ПДД, хотя речь об этом заходила еще в 2017 году — тогда в ноябре необходимость введения отдельных правил для водителей электросамокатов, моноколес и прочего обсудили в Мосгордуме на круглом столе. «В российском законодательстве специальные понятия и нормы, устанавливающие требования к лицам, использующим сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты, отсутствуют, — говорил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. — Назрела необходимость включить в правила дорожного движения нормы о регулировании движения персонального транспорта на электротяге».

В 2019 году в Минтрансе были подготовлены поправки в ПДД, вводившие новый тогда термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним отнесли электросамокаты, самокаты, скейтборды, электроскейтборды, роликовые коньки, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и так далее. В документе было прописано, что владельцы СИМ получат право ездить по пешеходным зонам и переходам со скоростью пешехода.

В ноябре 2020-го Минтранс выступил с новым предложением — ограничить скорость электрических самокатов и гироскутеров до 20 км/ч, ввести новые дорожные знаки и штрафы за нарушения в соответствии с КоАП, об этом рассказывал РИА «Новости» замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко. Проект изменений Минтранс готовил совместно с МВД.

При этом как расценивать правовой статус владельцев электросамокатов, в МВД объяснили члену рабочей группы ОНФ по безопасности движения Григорию Шухману в сентябре прошлого года — об этом рассказывал «Коммерсант». В ведомстве сообщили, что транспортное средство с электродвигателем мощнее 250 Ватт уже расценивается как мопед, а значит, ему нужно иметь права категории М. О других средствах речи не было.

В активно развивающихся службах кикшеринга уже начинают следить за тем, чтобы арендующие их люди не превышали указанную скорость уже сейчас. Так, в пресс-службе кикшеринга Urent «Газете.Ru» заявили, что у них электросамокаты имеют ограничение.

«Мы ограничиваем максимальную скорость наших электросамокатов до 20-25 км/ч. Мы считаем, что оптимальная скорость передвижения по городу на электросамокатах — 20 км/ч, и планируем сделать такое ограничение», — уточнили в сервисе. Однако добавили: «Другие игроки кикшеринга пока не поддерживают нас».