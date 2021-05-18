«Устраивал дрифт с друзьями»: очевидцы рассказали как студент МФЮА сбил людей на тротуаре

Московская полиция задержала 17-летнего первокурсника Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Эльмара Алиева, который днем 18 мая на ВАЗ 2105 цвета «баклажан» сбил шестерых студентов вуза на Волгоградском проспекте в районе дома №32.

Злоумышленник взял машину своего отца и решил покататься, не имея водительских прав. Около здания своего вуза он пытался обогнать «КамАЗ», но не справился с управлением и на большой скорости влетел в здание, попутно сбив шестерых человек. Четыре девушки 1-го и 3-го курсов (в том числе – две несовершеннолетние) были отправлены в больницу с ушибами и сотрясениями мозга.

Двое парней от госпитализации отказались, у одного из них после столкновения опухла рука и остались ссадины на спине. Сам водитель не пострадал, передает Life Shot.

Один из сбитых Алиевым студентов по имени Артем предположил, что предполагаемый виновник аварии устраивал дрифт с друзьями, передает РЕН-ТВ.

«Я вышел из метро, шел в сторону колледжа, и внезапно появилась машина из ниоткуда. Я упал на землю, ударился головой. Там было две машины, и, скорее всего, они этим [дрифтом] занимались», — пояснил учащийся вуза.

Другой пострадавший по имени Денис подтвердил, что лично видел, как Алиев с друзьями в этот день за некоторое время до ДТП устраивали дрифт.

Еще один свидетель аварии добавил, что, по всей видимости, виновник аварии «хотел поставить машину на два колеса, но не получилось».

По словам студенток вуза, водители изначально не соблюдали скоростной режим и во время своего дрифта не заботились о безопасности окружающих, передает Life.

«Сначала пролетели синие «Жигули», и за ними пролетели темные. Там стояли ребята, которые собирались зайти в колледж. «Жигули» сначала вылетают на «встречку», затем – на бордюр, а потом врезается в здание и сбивает людей. Одна девушка сначала упала на капот, потом вниз, и её потом доставали оттуда», — рассказал одна из стоявших рядом с место аварии девушек.

«Он учится в колледже на 1-м курсе. Видимо, решил почувствовать себя амбициозным молодым человеком, одолжил машину у отца и покатался. Его увезли в полицию. Ситуация была такая, что ехал автобус, еще одна машина и молодой человек на своем авто», — приводит телеканал «Звезда» слова секретаря МФЮА Полины Каменской, также ставшей свидетелем аварии.

Главное следственное управление СК по Москве начало доследственную проверку, с самим водителем правоохранители будут проводить проверочные мероприятия.

«Следователи проводят осмотр места пришествия, устанавливают владельца автомобиля и обстоятельства, при которых молодой человек не имя водительских прав передвигался по Москве», — говорится в сообщении ведомства.

После беседы с силовиками предполагаемый виновник ДТП был направлен к медикам, чтобы сдать анализы на алкоголь и другие вещества, которые могли находится у него в крови и повлиять на случившееся, передает ФАН.

Прокуратура Москвы также проводит проверку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних.

«По результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. На месте находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Москвы Михаил Сухарев», — сообщает надзорное ведомство.

Зарегистрированный в Московской области Алиев учится на факультете «Экономика и бухгалтерский учет». В пресс-службе МФЮА «Газете.Ru» подтвердили, что предполагаемый виновник ДТП является их студентом. Учащийся нерегулярно посещал пары, а родителей молодого человека неоднократно вызывали для профилактических бесед.

«Молодой человек обучается на первом курсе экономике и бухгалтерскому учету в Московском финансово-юридическом университете с удовлетворительной успеваемостью. Методист вуза отметила, что молодой человек нерегулярно посещает пары, с ним и его родителями нередко проводились профилактические беседы. Сейчас все обстоятельства выясняются», — отметили в университете.

Представитель университета также указал, что однокурсники пострадавших и руководство учебного заведения завтра навестят их, передает РИА «Новости».

«В университете все опечалены произошедшим, надеемся, что пострадавшие скоро пойдут на поправку», — пояснили в МФЮА.